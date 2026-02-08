「世紀血案」記者會發言挨轟 寇世勳道歉：停止後製

生活中心／綜合報導

電影"世紀血案"，遭到炎上！女演員賴薇拉在社群發文，露曾接獲試鏡邀請，但閱讀劇本後，馬上決定不參與。如今風波越鬧越大，李千娜出演的文總除夕節目，確認將調整內容，她本人也證實不出席三月的櫻花季演出。沉寂多日的寇世勳，終於在今天發文道歉，喊話製作單位停止後製和傳播！

"世紀血案"演員李千娜(2.1)：「那它如果重啟(調查)，可能會重新翻整了這件事情，好像可能不是那麼的嚴重，或是沒那麼恐怖。」"世紀血案"演員寇世勳(2.1)：「導演(徐琨華)的爺爺，是當時警備司令部的發言人，那(林宅血案)事實真相是什麼？我覺得這個戲是給了一個機會，去述說這件事情，我演得這個角色，因為本身他就是一個非常有高度的將軍，他沒有什麼特別的政治偏向。」爭議電影"世紀血案"的演員，在日前殺青記者會上的發言，引爆全台怒火！沉寂好幾天，寇世勳終於發文，對林義雄夫婦與家人，以及所有228受難者與家屬遺族，致上最深沉的哀悼與誠懇的歉意。因為個人思慮不周與對歷史悲劇的認知不足，深感自責。由於成長背景與環境的局限，忽略了在威權體制下，角色本身的背景難以切割的意識形態。懇請製作單位，在尚未取得所有相關人士的正式授權與理解之前，停止此片的後續製作與傳播，以避免錯誤的認知進一步擴散。

李千娜預錄除夕特別節目，文總表示將進行調整。（圖／民視新聞）

主演群陸續道歉！包括李千娜未充分了解劇本架構與改編背景，要將全數片酬捐出。楊小黎宣稱，在拍攝前若清楚知道未取得授權，會直接拒絕出演，簡嫚書誤以為是企圖伸張正義的劇本，在殺青記者會才得知未取得授權。金鐘視帝黃河坦言，未確認製作方與家屬之間的實際狀況，確實處理不周。有人反省，有人慶幸，演員賴薇拉在Threads發文，透露自己和友人都有收到試鏡邀請，但看完劇本馬上說這部不能拍，因為拍了之後會有太多問題，強調歷史劇和政治劇應該有所區別，應該能做出判斷，狠狠打臉其他演員，而且後座力才正要開始！

賈永婕喊話請當年的當權者，不要再掩蓋真相。（圖／民視新聞）

藝人李千娜：「希望馬年大家都能夠馬上發財、馬上健康。」李千娜上個月預錄文總的除夕節目，文總表示，經內部與演出單位討論後，節目將進行適當調整。李千娜在IG限動寫下，為避免模糊櫻花季活動原本的主旨與氣氛，評估後決定不出席演出。101董事長賈永婕在社群發文，喊話要當年的當權者，請不要再掩蓋真相，勇於面對！沈伯洋回應，國民黨怎麼可能把證據留下來給你查？前立委鄭運鵬喊話，相信賈永婕會帶著自己和她一樣背景的朋友，一起爬上台灣轉型正義的101。

