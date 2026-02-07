《世紀血案》認沒授權鄭重道歉

楊小黎（左）和李千娜皆為《世紀血案》爭議致歉。（資料照片）

電影《世紀血案》改編自當年震驚全台的「林宅血案」，因劇組被指控未取得當事人林義雄同意便拍攝，使得演員群李千娜、簡嫚書等人捲入風波，甚至遭網友抵制。監製郭木盛7日受訪時坦言這幾天為此頭很痛，解釋當初認為林義雄的角色在片中戲分不多，加上他們可能會不願意故事被拍出來，整部片主軸在女主角想破案過程，因此才想說等拍完、剪好的成品再拜訪林義雄，「現在只能跟他的基金會聯絡，他們有說這兩天會再回覆。」

劇組指出，「林宅血案」是許多人心中重要的歷史懸案，對於工作執行過程中的疏失與溝通不周，導致演員遭受輿論波及，除了鄭重道歉也會負起應有責任。

當時殺青記者會上，李千娜說：「如果重啟可能會重新翻整這件事情，可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖。」此段發言被認為不尊重受害者。她昨對自己輕率發言致歉，表示會將全數片酬捐出給林義雄與方素敏創立的慈林基金會，也向林義雄及其家屬道歉。

李千娜被炮轟最慘烈，郭木盛提到他與李千娜本就認識，「這事（電影）公司承擔，希望不要影響任何一位演員」。有網友投訴文化總會，希望剪掉李千娜在過年節目《WE ARE 我們的除夕夜》的演出片段，對此，文總昨回應節目將進行適當調整。

《世紀血案》中飾演施明德的黃河，強調接演前曾要求劇組獲得當事人合法授權，郭木盛則說這件事還不太清楚，「我主要是談錢的時候才會出面，大多是導演跟選角才會接觸演員。」

夏騰宏昨發文則指出，拍攝合約中，製片方載明已保證取得本片的合法授權，認為劇組疑似欺騙演員；簡嫚書也提到受製作方誤導，言明將不參與此片任何活動，郭木盛嘆：「只好想辦法克服，演員遇到這種事不來做宣傳也是正常，製作公司也有疏失。」

郭木盛補充，原本電影完成後，第一波就要邀請媒體來看，「因為我們拍的，和大家現在說的是兩碼子事，你們看了就知道，跟現在大家批評的內容不一樣。」