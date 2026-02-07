《世紀血案》認沒通知林義雄！金鐘視帝打臉劇組「稱家屬不接受訪問」
娛樂中心／巫旻璇報導
國片《世紀血案》改編自台灣重大歷史懸案「林宅血案」，才剛完成拍攝便爆出未取得原型事件家屬同意，引發輿論撻伐。消息曝光後網路輿情迅速延燒，楊小黎、簡嫚書、李千娜等演員接連發文致歉。沉寂多日的劇組今（7日）發布正式聲明，坦承未在第一時間登門與林義雄溝通說明，並承諾將以尊重態度主動對話；片中飾演施明德的金鐘視帝黃河也發聲致歉，透露劇組曾表示「家屬不願接受拜會」。
劇組致歉：溝通準備不足 未即時請教當事人
劇組指出，日前殺青酒會後相關討論持續擴大，理解社會對此題材的敏感度與疑慮，並為造成困擾致歉。聲明表示，《林宅血案》作為台灣重要歷史事件，儘管時隔45年仍牽動社會情感，劇組承認未能做好充分準備回應外界質疑，也未及早拜訪林義雄說明創作構想，對此深表歉意。
劇組強調，電影創作並無不敬之意，未來將以尊重為前提主動溝通與聆聽意見。內容設定上則採虛構女記者視角整理不同史料與觀點，希望呈現台灣轉型時期的歷史氛圍。此外也向因溝通疏失而遭輿論波及的演員致歉，承諾將承擔責任。
黃河發聲：信任授權拍攝 坦言未再查證有疏失
在片中飾演施明德的金鐘視帝黃河，也於稍早發文回應爭議並致歉。他表示，這段時間看到事件引發的紛擾感到相當沉重，因此決定親自說明並向因此受到傷害的人致歉。他指出，自己對台灣歷史始終抱持深厚情感，當初接下角色時既戰戰兢兢也帶著使命感，希望透過表演呈現前輩為民主自由付出的精神。
黃河說明，接演前他與經紀團隊曾擔憂可能影響當事人或家屬，因而要求製作方確認已取得完整合法授權，並將相關內容載明於合約中才投入拍攝。他透露，準備角色期間也曾向劇組提出希望拜訪家屬或施明德生前夥伴艾琳達女士，但得到的回覆是家屬不願接受採訪或拜會，因此基於對劇組授權說法的信任，改以蒐集公開報導與史料作為研究。
片中飾演施明德的金鐘視帝黃河也發聲致歉，透露劇組曾表示「家屬不願接受拜會」。（圖／翻攝自黃河臉書）
不過他坦言，如今回頭檢視，未進一步確認劇組與家屬實際溝通狀況確實處理不周，「即使有合約保障，在如此重大的歷史題材中仍應更主動確認尊重是否落實」，並對相關人士與家屬致上歉意。他表示，殺青後得知未取得完整授權時已立即向劇組詢問但未獲回應，團隊因此暫停所有宣傳與活動，並尋求法律意見。黃河強調，自己始終認為藝術創作不應建立在當事人的痛苦之上，將記取此次教訓，未來面對歷史題材會更加審慎，並再次向林義雄先生的家屬、施明德先生及相關人士，致上最深的歉意。
原文出處：《世紀血案》才認沒通知林義雄！金鐘視帝打臉劇組「曾稱家屬不接受訪問」內幕全說
更多民視新聞報導
林宅血案成凶宅賣不掉！全靠「這1民間力量」伸援手
75歲李亞萍驚爆失智就醫！爆「把薔薔認成外傭」本人反應曝
46年前「林宅血案」慘況全還原！7歲雙胞胎慘死地下室
其他人也在看
翁滋蔓情牽豪門 北一女校花級舊照曝光超驚艷
北一女校花冊翻開來，名單簡直閃瞎眾人！翁滋蔓、寇乃馨、Selina等前輩的少女時代充滿靈氣，當年穿著小綠綠的制服的丰采，至今仍是傳說，而Lulu也以自然系美貌殺出重圍，後來成為熱門的綜藝主持人。這些女神級學霸如今在演藝圈各據一方，現況更是媒體追逐的焦點。
大S逝世週年…范瑋琪墓前脫口「1句」！網淚崩：這樣才是真正的朋友
女星大S（徐熙媛）於2025年過年期間與家人赴日旅遊，感染流感併發肺炎，短短5天便撒手人寰，享年48歲。大S的紀念雕像於逝世一週年之際揭幕，眾多藝人紛紛前往墓前悼念。然而，范瑋琪卻因為脫口一句話，再度引發網友關注。
李雅英捐兒福29萬台幣！郁方「心繫剴剴案」氣炸怒轟：不要亂捐錢
藝人郁方上月（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。如今郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。蔡維歆
《豆腐媽媽》替身墜樓重傷！「無勞保、災保」要開罰 民視回應了
民視八點檔《豆腐媽媽》拍攝期間發生替身演員蘇德揚高處墜落重傷事件，引發外界關注。經桃園市政府勞動檢查處連日調查，今確認劇組未落實高處作業的防墜措施，且受傷的替身演員在事發時，連最基本的勞工保險與勞工職業災害保險都未投保，相關違法責任將依法究辦。對此，《豆腐媽媽》是萬星製作的戲，劇組是為幫演員投保「雇
酷龍姜元來陪具俊曄悼念大S！妻「 放閃一舉動」遭轟 原因曝光
女星大S（徐熙媛）逝世滿一周年，丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像，日前於金寶山正式揭幕，酷龍成員姜元來即使行動不便也親自飛來台灣，陪伴多年摯友具俊曄思念大S。未料返韓後，相關貼文卻意外掀起討論。記者林汝珊
唐治平不認愛！女友曝遭施暴「壓制5小時」 心寒揭內幕：薪水1/3養他
藝人唐治平近日才因走出喪母陰霾、現身粉絲見面會並透露生活逐漸回到軌道，獲得不少正面關注，未料感情話題卻突然炸鍋。其粉專「小編」自稱唐治平女友並上傳一張親吻照，抱怨感情不被承認。小編透露，兩人已交往一年多，期間甚至遭到施暴，引發粉絲與網友一片譁然。
劉德華低調妻近況照瘋傳 朱麗倩穿搭藏貴婦行頭！驚人膚況曝光
好久不見的華嫂朱麗倩最近驚喜現身，罕見的近況照在網路上傳開，立刻點燃大家的八卦魂。這位一直以來都超級低調的天王嫂，多年來幾乎消失在鏡頭前，這次難得露面，讓網友們忍不住開始熱烈討論這位華仔背後的女人。
《豆腐媽媽》演員高樓墜地畫面超驚悚！金鐘戲王爆氣：沒預算就不要跳
民視八點檔《豆腐媽媽》武行演員蘇德揚1月20日拍攝工地動作戲時，自高台直接墜地，從公布的影片畫面可見蘇男從大約4公尺高的高台往後仰落，地面雖鋪有海綿墊，但他碰觸海綿墊時直接被彈出去，現場雖多人保護、圍著海綿墊，但人彈出的速度太快，眾人完全來不及反應。而金鐘迷你戲劇王傅孟柏看了新聞後爆氣，怒吼：「每個
許瑋甯哽咽談10年前往事 被問楊丞琳尷尬「私下再聊」
許瑋甯發表新書《寫進時間的故事》，6日在世貿國際書展舉辦發表會。書中集結她10年來的成長，被問到最想和過取的自己說些什麼，許瑋甯突然停頓幾秒，忍不住哽咽：「想告訴自己，關於愛，再多做一點，讓對方知道你真的在乎。」
曾馨瑩、蔡依珊貴婦聚會！5萬元帽子吸睛 林心如、徐若瑄都來了
鴻海集團創辦人郭台銘的夫人曾馨瑩，在農曆新年前，與好友們聚會，包括紅豆食府千金蔡依珊、女星林心如、徐若瑄等人，展現好交情。
60歲王月昏迷2度開腦搶命！曾國城嚇揭「病發過程」：她很有福報的人
60歲資深藝人王月去年底在家不慎暈倒當場昏迷，不僅失去記憶，更緊急送醫接受開顱手術取出血塊，「頭蓋骨少了一部分」。當時兒子急忙簽下放棄急救同意書，女兒也自國外趕回台北，之後王月在加護病房昏迷5天後甦醒，再次動手術將頭蓋骨復原。如今曾國城出席三立尾牙也透露王月近況。蔡維歆
爸演《豆腐媽媽》震驚「消失17天」 拍攝現場爆受傷意外！民視回應還原狀況：負起責任
有網友在Threads上發文爆料：「今天已經第17天沒有看到爸爸了。」文中並指出父親是於1月20日拍攝民視8點檔《豆腐媽媽》時出意外，甚至說：「我單純而執著地希望，爸爸能回到我身邊，讓我的世界也會再次充滿溫暖和快樂。」對此發文，民視方面也做出回應。
李多慧確認與 Kymco 光陽機車續約，為兩款新車代言！
多慧來台4年，已經成為十足的廣告寵兒，趕在過年前，她和光陽KYMCO再次合作，成為2款「移動時尚」新車「Like EURO 125 歐風特仕版」、「Yogurt Slim 優格 125 塑身特仕版」代言人，李多慧說：「謝謝光陽KYMCO在過年前帶給我這麼開心的合作好消息，今年過年心情真的特別好，家人們也都很為我開心！」
《世紀血案》改編「林宅血案」遭萬人抵制 議員痛批：嗜血商品
電影《世紀血案》日前舉行殺青記者會，未料消息一出竟在社群平台引發強烈反彈。該片改編自1980年台灣重大懸案「林宅血案」，卻因授權問題與製作背景引發廣大網友不滿，Threads上更發起「#拒看世紀血案」標籤，至今已破萬人響應。
102歲人瑞閃婚兒孫懵了「2證人是看護兒、好友」藏玄機 律師曝唯一解方
台北市一名102歲王姓人瑞與照顧他27年的68歲賴姓女看護登記結婚，引爆家屬在醫院上演搶人大戰。家屬質疑賴女利用老翁精神狀況不佳狀況辦理結婚登記，好取得老翁高達8億的財產。對此，律師李怡貞表示，唯一能走的只有離婚，漫漫長路的離婚訴訟。
沈玉琳證實將回家過年！親曝「真實體重」確定年後復工
沈玉琳證實將回家過年！親曝「真實體重」確定年後復工
楊冪微博之夜遭指「換位爭C位」 主辦方道歉了
大陸娛樂圈年度盛事「微博之夜」昨(5日)在北京國家體育館隆重登場，現場雲集上百位大咖藝人，被網友譽為「頂流之夜」。然而，典禮尚未開始就爆出「搶C位」疑雲，女星楊冪還直接標註主辦方討公道。對此，主辦方發文致歉。
蔡昌憲結婚8年認了「逃避問題」！常說這句話導致夫妻產生誤會 吵架不敢幽默化解曝原因
蔡昌憲與周曉涵在舞台劇《婚內失戀》中飾演結婚15年的夫妻，多次排練後，蔡昌憲才慢慢體會到，唯有正視婚姻中的失落與卡關，才能為關係找到新的出口。他表示：「我覺得會出現『婚內失戀』這個詞，本身就是因為還期待有好的結果，才願意去面對。」
陳文茜癌末血管感染手術失敗 醫師崩潰連喊三次太難了
資深媒體人陳文茜罹患黑色素癌第四期，近日坦承自己病情千瘡百孔，因人工血管反覆感染導致手術失敗，連經驗豐富的麻醉科主任都崩潰直呼「太難了」，讓外界相當關注她的健康狀況。
林義雄還在世…台南議員開第一槍喊拒看 轟《世紀血案》：嗜血商品
改編自台灣重大懸案「林宅血案」的電影《世紀血案》日前才舉辦殺青記者會，沒想到卻傳出，改編翻拍之前未取得前立委林義雄及家屬同意，外界認為劇組對受害者極不尊重，揚言要抵制。台南市議員周嘉韋也率先發聲，希望大家拒看此片，更轟「這是嗜血的商品，而不是電影！」