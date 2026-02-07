《世紀血案》認沒通知林義雄！金鐘視帝打臉劇組「稱家屬不接受訪問」

娛樂中心／巫旻璇報導

國片《世紀血案》改編自台灣重大歷史懸案「林宅血案」，才剛完成拍攝便爆出未取得原型事件家屬同意，引發輿論撻伐。消息曝光後網路輿情迅速延燒，楊小黎、簡嫚書、李千娜等演員接連發文致歉。沉寂多日的劇組今（7日）發布正式聲明，坦承未在第一時間登門與林義雄溝通說明，並承諾將以尊重態度主動對話；片中飾演施明德的金鐘視帝黃河也發聲致歉，透露劇組曾表示「家屬不願接受拜會」。





劇組致歉：溝通準備不足 未即時請教當事人

劇組指出，日前殺青酒會後相關討論持續擴大，理解社會對此題材的敏感度與疑慮，並為造成困擾致歉。聲明表示，《林宅血案》作為台灣重要歷史事件，儘管時隔45年仍牽動社會情感，劇組承認未能做好充分準備回應外界質疑，也未及早拜訪林義雄說明創作構想，對此深表歉意。

劇組強調，電影創作並無不敬之意，未來將以尊重為前提主動溝通與聆聽意見。內容設定上則採虛構女記者視角整理不同史料與觀點，希望呈現台灣轉型時期的歷史氛圍。此外也向因溝通疏失而遭輿論波及的演員致歉，承諾將承擔責任。

黃河發聲：信任授權拍攝 坦言未再查證有疏失

在片中飾演施明德的金鐘視帝黃河，也於稍早發文回應爭議並致歉。他表示，這段時間看到事件引發的紛擾感到相當沉重，因此決定親自說明並向因此受到傷害的人致歉。他指出，自己對台灣歷史始終抱持深厚情感，當初接下角色時既戰戰兢兢也帶著使命感，希望透過表演呈現前輩為民主自由付出的精神。

黃河說明，接演前他與經紀團隊曾擔憂可能影響當事人或家屬，因而要求製作方確認已取得完整合法授權，並將相關內容載明於合約中才投入拍攝。他透露，準備角色期間也曾向劇組提出希望拜訪家屬或施明德生前夥伴艾琳達女士，但得到的回覆是家屬不願接受採訪或拜會，因此基於對劇組授權說法的信任，改以蒐集公開報導與史料作為研究。





《世紀血案》才認沒通知林義雄！金鐘視帝打臉劇組「曾稱家屬不接受訪問」內幕全說

片中飾演施明德的金鐘視帝黃河也發聲致歉，透露劇組曾表示「家屬不願接受拜會」。（圖／翻攝自黃河臉書）

不過他坦言，如今回頭檢視，未進一步確認劇組與家屬實際溝通狀況確實處理不周，「即使有合約保障，在如此重大的歷史題材中仍應更主動確認尊重是否落實」，並對相關人士與家屬致上歉意。他表示，殺青後得知未取得完整授權時已立即向劇組詢問但未獲回應，團隊因此暫停所有宣傳與活動，並尋求法律意見。黃河強調，自己始終認為藝術創作不應建立在當事人的痛苦之上，將記取此次教訓，未來面對歷史題材會更加審慎，並再次向林義雄先生的家屬、施明德先生及相關人士，致上最深的歉意。









原文出處：《世紀血案》才認沒通知林義雄！金鐘視帝打臉劇組「曾稱家屬不接受訪問」內幕全說

