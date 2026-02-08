《世紀血案》變騙局？楊小黎凌晨再發聲：合約上寫明「已取得合法拍攝授權」

[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導

國片《世紀血案》日前舉辦殺青記者會後，驚爆未取得當事人林義雄及家屬授權，風波持續擴大，演員楊小黎、簡嫚書、李千娜、黃河等陸續道歉，劇組也發聲強調未來將以尊重為前提，主動說明，對於工作執行過程中的疏失及溝通不周，導致演員遭受輿論波及，鄭重致歉，並會負起應有的責任。而主演楊小黎昨（7）日發千字文道歉後，今（8）日凌晨再度回應網友，強調所有演員都是相信取得授權才會接演。不過這說法與製作人郭木盛聲稱「合約中未提到是否獲林義雄授權」強烈對比。

主演楊小黎今日凌晨回應網友強調，所有演員都是相信取得授權才會接演。（圖／楊小黎臉書）

楊小黎在《世紀血案》中飾演幫助追查真相的助手，她昨天在道歉文中提到，殺青記者會後，向劇組詢問是否已取得當事人或家屬的同意，「得到的答案是『沒有』。這個回應讓我感到非常震驚。為什麼都殺青才驚覺可能會沒有得到授權呢？因為我的合約上就寫著：本片拍攝已取得合法授權。」

楊小黎指出，依照過往的演出經驗與對影視製作流程的理解，「我理所當然地以為，凡是涉及真實歷史事件的作品，在前期皆已妥善處理與當事人及家屬之間的溝通與尊重。若在拍攝前即清楚知道這種狀況，我會『直接拒絕出演』這個作品。」

面對網友留言質疑：「殺青才在詢問有沒有取得當事人或家屬同意？我比你更更更震驚了！」楊小黎於今天凌晨3點多親自回應，強調因為合約上就寫著「已經取得合法拍攝授權」，而這本來就是製作方前期必須處理的流程。

楊小黎再次強調，所有演員都是相信有取得同意才會接演，「但殺青之後感受到各種異狀，才心生懷疑去追問，然後得到震驚的回答。」

不過製作人郭木盛接受「ETtoday星光雲」訪問時表明，合約中並未提到是否有獲得林義雄授權，對於黃河提到「劇組聲稱家屬不願受訪」，由於他比較少和演員接觸，不太清楚他說這件事，正在詢問選角指導是否有傳達錯誤。

