《世紀血案》變騙局？ 楊小黎凌晨再發聲：合約上表明取得合法授權

國片《世紀血案》改編自發生於1980年代的懸案「林宅血案」，但近日殺青活動後，被爆出該片拍攝前未取得當事人林義雄同意，演員遭廣大網友和民眾反彈，更揚言抵制。而楊小黎、簡嫚書、李千娜、黃河、夏騰宏等主演7日先後陸續發聲道歉，均表示「事前未得知沒獲得林家授權，才接演電影」。楊小黎8日凌晨也再度發聲回應網友留言，直言「所有演員都相信有取得同意才接演，但殺青後感受到各種異狀，才得到震驚的回答」。

《世紀血案》改編「林宅血案」，因未事先取得當事人林義雄及其家屬授權即啟動製作，爭議不斷延燒。參與演出的楊小黎、簡嫚書、李千娜等演員陸續公開道歉，在片中飾演施明德的黃河透露，劇組聲稱「當事人家屬不希望接受拜會」；飾演林義雄的夏騰宏也發長文直指「合約中明確載明製片方保證已取得合法授權，在角色準備過程中投注大量心力揣摩角色，但自己忽略了親自與當事人或家屬確認授權與意願。」

楊小黎則在長文中提到「殺青記者會後，我向劇組詢問，是否已取得當事人或家屬的同意，得到的答案是『沒有』。這個回應讓我感到非常震驚」。這也讓網友質疑：「殺青才在詢問有沒有取得當事人或家屬同意？？？我比你更更更震驚了」。

對此，楊小黎回應留言表示，「因為合約上寫著已經取得合法拍攝授權，而且這是製作方前期就必須處理的流程，所有演員都相信有取得同意才會接演，但殺青之後感受到各種異狀，才心生懷疑去追問，然後得到震驚的回答」。

不過根據《ETtoday星光雲》報導，《世紀血案》製作人郭木盛受訪時卻表示「合約中並未提到是否有獲得林義雄授權」，與演員說法不符；但他也坦言確實未取得當事人林義雄授權，原本打算是將電影剪輯完成後，才要帶著成品去拜訪林義雄。

