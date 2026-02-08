《世紀血案》踐踏林家！醫師怒批：玷污電影產業

政治中心／李筱舲報導



改編自1980年台灣重大歷史事件「林宅血案」的電影《世紀血案》，近日因未取得當事人林義雄及其家屬同意擅自翻拍，引發社會強烈譴責。醫師杜承哲也在社群發文起底導演徐琨華的家族背景，指出其祖父為當時的警總發言人，質疑該片是以「加害人」視角重新詮釋慘案，恐有稀釋國家暴力，目前《世紀血案》爭議續延燒。





《世紀血案》狠狠踐踏林家人屍骨！醫師批：簡直是「共青團和警總聯合出品的電影」

徐小明就是《世紀血案》導演徐琨華的父親。（圖／翻攝百度百科官網）

從徐梅鄰到徐琨華：警總家族背景與「林宅血案」的糾葛

杜承哲昨（7）日在臉書發文指出，徐琨華的祖父徐梅鄰在林宅血案發生時擔任警總發言人，由於事件剛好是「美麗島事件」的審判期間，當時警總的情治系統被控介入偵查並操弄媒體。徐梅鄰更曾在陳文成命案中，對外宣稱其為「自殺」，立場極具爭議。如今徐琨華執導此題材，被外界質疑是在缺乏家屬授權的情況下，由當年的「加害體系的家族後代」重新包裝歷史，試圖將針對美麗島人士的恐嚇與報復行為，簡化為單純的懸疑謎團。

廣告 廣告

《世紀血案》狠狠踐踏林家人屍骨！醫師批：簡直是「共青團和警總聯合出品的電影」

杜承哲醫師起底名導徐小明。（圖／翻攝自臉書粉專《杜承哲醫師》）

「警總」結合「共青團」？杜承哲痛批《世紀血案》玷污電影界

此外，杜承哲也在文中提到徐琨華的父親為名導徐小明，近年他將事業重心移往中國，在2022年曾出任中國美術學院電影學院的院長，並與共青團背景的平台「國美青年」關係匪淺。杜承哲痛批，徐琨華在北大完成學業後回台，「最後成功在台灣用台灣演員，拍了『世紀血案』，在藝術中融入『某些東西』」，拍攝此片，簡直是「共青團和警總聯合出品的電影」，此舉不僅玷污了神聖的電影產業，也狠狠地踐踏了林家人的屍骨。

原文出處：《世紀血案》狠狠踐踏林家人屍骨！醫師批：簡直是「共青團和警總聯合出品」電影

更多民視新聞報導

八點檔演員替身傳工安意外？民視正式回應了！

魏哲家被讚「行走的大使」！首見川普竟「找他壯膽」

川普將「正式承認外星人」？爆已備妥「歷史性講稿」

