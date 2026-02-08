《世紀血案》輿論怒火升溫！網傳「影射史明是兇手」電影劇本疑竄改歷史

20260208電影《世紀血案》爭議持續延燒。李鍾泉攝

改編自震驚全台的「林宅血案」電影《世紀血案》近期爭議持續延燒。繼多名演員接連發聲道歉、試圖平息輿論怒火後，社群平台昨（7日）流出疑似電影劇本片段，其中內容竟將案件矛頭指向台獨運動先驅史明，遭疑有「竄改歷史」之嫌，再度掀起外界譁然。

史明文物館館長強調電影方從未聯繫查證

根據網路曝光的劇本內容顯示，透過兩名角色對話推論兇手身分，並引用《史明口述史》情節，指稱史明曾在台灣招兵買馬、從事破壞行動，意圖製造社會動盪。其中一人甚至直言：「那他不就等於是自己招認了世紀血案就是他幹的嗎？」另一人雖提出疑點，最終仍語帶懷疑表示：「還有什麼可能？難道真是他？」不過，該段內容是否真為正式劇本橋段，目前仍無法證實。

廣告 廣告

對此，史明文物館館長、《史明口述史》企劃協力藍士博昨日在臉書嚴正駁斥，強調電影製作單位從未與館方董事或史明相關人士聯繫查證，所謂史明或其組織涉案的說法，無論在《史明口述史》或《史明回憶錄》中皆未曾出現。他指出，相關指控其實是當年情治單位刻意栽贓、釋放的假情報之一。藍士博痛批劇組未經查證即進行創作，「搬弄是非、顛倒黑白」，更直言這樣的作品「不應上映」。

立委擔憂台灣遭認知戰操作

政治評論員溫朗東也在Threads發文指出，流出的劇本具有一定可信度，並分析其敘事手法是刻意透過「數十年後記者推測」來間接指控，藉此規避責任。他認為這是一種「三重撇清設計」，一是虛構角色的事後猜測，二是將國民政府的國家暴力責任轉嫁至史明組織，三則暗示並非史明直接下令，使後人難以追究。他更表態，若電影上映將親自到場抗議。

民進黨立委沈伯洋則從「歷史竄改」角度切入，指出過去威權體制常以模糊化手法淡化事件，讓大眾遺忘；而另一種模式則是刻意「移轉加害者」，將責任嫁禍他人，讓社會記住錯誤版本的歷史。他直言，目前仍無法確認《世紀血案》採取何種方式，但若屬後者，「台灣面對的恐怕已不是舊黨國問題，而是更嚴重的認知戰操作」。

儘管電影實際內容尚未獲得官方證實，但輿論怒火已持續升溫。大批網友痛批「洗白歷史」、「抹殺民主前輩犧牲」，更有人直言若劇情屬實將全面抵制，質疑演員事前是否真的不知情。

電影主角之一寇世勳至今未仍神隱。李鍾泉攝



回到原文

更多鏡報報導

賈永婕發聲追林宅血案真相！痛斥「人神共憤」：當權者給交代

李千娜《世紀血案》失言爭議遭抵制 文總宣布《WE ARE》除夕節目「進行調整」

《世紀血案》失言狂燒 李千娜女兒挨轟：妳媽覺得滅門不嚴重

民間英雄殞落！11月大搜救犬遭迷暈打死...警方找到時只剩「一包狗肉」