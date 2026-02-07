《世紀血案》道歉來不及了！陳水扁表態「不要看」：看你多會拍自己欣賞

記者陳思妤／台北報導

電影《世紀血案》稱改編自台灣慘痛的事件「林宅血案」，但卻未獲得前立委林義雄及家屬同意，演員李千娜還稱，「可能不是那麼嚴重，或是沒那麼恐怖」，引起網友抵制拒看。李千娜今（7）日道歉並承諾捐出片酬。對此，美麗島事件的辯護律師、前總統陳水扁直呼，拍一拍才道歉說片酬全捐出來，來不及了，「就不要去看就好，看你多會拍你自己欣賞」。

「林宅血案」是台灣歷史的慘痛事件，1980年2月28日，林義雄因美麗島事件遭到起訴，軍事法庭開庭的當天，林義雄60多歲的母親游阿妹，以及6歲的雙胞胎林亮均、林亭均被砍身亡，長女林奐均被刺重傷，而兇手是誰至今未被偵破。

廣告 廣告

而李千娜、楊小黎、簡嫚書等演員於1日出席殺青記者會，相關受訪片段近日被翻出，李千娜當時談及導演徐琨華拍攝該片的初衷時稱，若僅透過網路查這件事，「可能永遠都會活在恐懼當下」，認為透過電影重新翻整這件事情，「好像可能不是那麼嚴重，或是沒那麼恐怖，又重新給了一個答案」。稍早李千娜、楊小黎、簡嫚書都發聲道歉，李千娜也承諾將全數片酬，捐贈給慈林基金會。

陳水扁今天到台大校友會館演講，他直呼，要拍人家的故事要經過人家同意，這是天經地義的事情，不可以先斬後奏，這是倫理、職業道德跟法律規定，「不能拍一拍才道歉說片酬全捐出來，來不及了」。他也直言，這是天大地大的事情，林宅血案誰不知道？這是如此悽慘的事情。

陳水扁回憶，當時在當辯論律師也嚇一跳，他在律師事務所開會，當事人在開庭、家屬在旁邊聽，而家裡發生這種天大的事情，「這真的很恐怖啊」，隔天2月29日，律師團開會完要回去的時候，自己也嚇一跳，因為他家後門被人闖進去，自己不敢進去，請人拿棒球棒去看情況，結果是有人破壞後門，到房間翻箱倒櫃，但只拿了兩罐酒、還有訂婚戒指，這不會怕嗎？前一天對付當事人、隔天對付律師。

陳水扁也提及，女兒陳幸妤念書時也曾被教官點名說爸爸是壞人，美麗島這件事都是壞蛋，為美麗島事件辯護也是壞蛋，陳幸妤差點忍不住要衝上去跟教官理論，「這不是單一事件，好幾個律師同伴都有類似經驗」。

陳水扁直言，林宅血案不是開玩笑的，要拍可以，但要經過人家同意，沒有人家同意，怎麼對都不對，所以他覺得，「就別去看就好，看你多會拍你自己欣賞」。

更多三立新聞網報導

挺國防特別預算 陳水扁：我非常同情賴清德！他比我還難做

20年前獲阿扁接見！格達費之子賽義夫 驚傳遭武裝份子「處決」

賀瓏1年前喊「台積電賣了吧」 自稱知道國家內幕！網打臉諷：小丑

霍諾德壯舉！卓榮泰喊「台灣101」惹議 行政院：名稱上不必過度解讀

