《世紀血案》遭抵制！財經網美批李千娜言論「包掉全部恐怖額度」

取材自台灣重大政治與歷史事件「林宅血案」的電影《世紀血案》，因傳出劇組未取得當事人及家屬同意即拍攝，作品未上映就遭抵制，聲浪持續擴大。演員李千娜在殺青記者會上說出「（這件事）沒那個嚴重，或者沒那麼恐怖」引起各界撻伐，財經網美胡采蘋批評，李千娜言論「一人包掉全部恐怖的額度」。稍早，李千娜已為此道歉。

胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文指出，林宅血案真正可怕之處，並不在於懸疑或恐怖包裝，而是「一個人到底要怎麼樣才能讓自己活下去」，當事人在軍事法庭受審期間，母親與三名女兒卻在二二八當天遭殺害，僅一人倖存，留下無法回應親情、也無法逃離自責的終身創傷。

胡采蘋直言，對於當事人而言，內心一輩子都可能背負著「是否害死母親與家人」的自責與痛苦掙扎，外人難以想像，甚至只是設身處地思考，都可能讓人陷入長時間憂鬱，這正是林宅血案作為政治迫害事件的沉重之處。

她進一步指出，事件已經過去四十多年，如今卻再度出現另一種令她感到恐怖的情況，「有妙齡花樣女子，一臉無辜地指稱，一個人在軍事法庭受審、全家在二二八被滅門，如果你知道真正的真相，事情可能沒有那麼嚴重、沒有那麼恐怖。」胡采蘋諷刺，「2026年不用看恐怖片，李千娜一人包掉全部恐怖的額度。」

相關貼文曝光後，引發大量網友共鳴，「希望無知的人用點時間查證、學習，避免造成更多傷害」、「這件事告訴我們無知有多可怕」，也有人指出，爭議不應只集中在演員身上，「她也是擋箭牌之一，該譴責的還有背後出資者，還有整個團隊」，另有網友持續呼籲抵制電影、演員與相關作品，認為類似發言已踩到歷史與政治記憶的紅線。

《世紀血案》取材自至今未破的重大歷史事件「林宅血案」，李千娜在記者會上表示，「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那他如果重啟可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案。」言論被網友認為淡化歷史創傷，引發眾怒。

稍早李千娜已發出聲明，向當事人林義雄及家屬與朋友道歉，也向所有因此感到不適、憤怒或受傷的人致歉，並強調會虛心接受外界所有批評與指教，表示自己在參與演出時未能充分理解整體事件的歷史重量，對此深感後悔，並宣布將所有片酬捐給慈林基金會。

