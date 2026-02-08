《世紀血案》遭抵制！賈永婕點名林宅血案「當年的當權者」勿掩蓋真相

電影《世紀血案》劇組因未取得林義雄授權拍攝，引起抵制聲浪。台北101董事長賈永婕近日在社群平台多次發聲，點名林宅血案「當年的當權者」勿掩蓋真相，並喊話「現在的當權者，請讓真相離我們越來越近。」

賈永婕盼林宅血案有朝一日真相大白。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

賈永婕7日發文。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

賈永婕8日發文。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

賈永婕7日在臉書發文表示林宅血案的殘酷程度令人難以想像，難以置信事件竟發生於1980年，並批評當時的相關單位「隻手遮天」與「無法無天」，直言事件過於粗暴、殘忍且可怕，讓人痛心，「我現在才知道，原來這件事情就發生在跟我同齡的年代。我1974年生，真的無法想像，那個年代竟然還有這樣的事情發生。原來我們這一代人的成長背景裡，藏著這麼黑暗、這麼殘酷的歷史。當權者，請給大眾一個交代。」發言一出也讓網友驚訝，她對於林宅血案竟然一無所知。

《世紀血案》劇組及製作方7日發出聲明。（圖／費思兔文化娛樂股份有限公司提供）

而《世紀血案》劇組7日承認「並未在第一時間登門請教」林義雄授權事宜，但澄清絕無不敬之意，「未來也將以尊重為前提，主動說明、並虛心聆聽任何可能的意見與指教。」而參與演員該片的演員簡嫚書、夏騰宏、李千娜、楊小黎、黃河也發表了聲明，稱事前不知道電影未獲得林義雄本人授權。

