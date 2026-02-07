《世紀血案》遭炎上抵制！ 楊小黎發長文致歉：若知未授權會拒演

楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏出席電影《世紀血案》殺青記者會。（圖／蘇聖倫攝）

時代懸疑電影《世紀血案》近日舉行殺青記者會，題材改編自台灣重大歷史悲劇「林宅血案」，但因未獲當事人林義雄及家屬同意，加上失言風波，遭到大批網友撻伐並抵制。片中飾演記者的主演楊小黎在今天（7日）稍早發出聲明回應，她是在記者會後才主動詢問劇組是否獲得授權，「若在拍攝前即清楚知道這種狀況，我會『直接拒絕出演』這個作品。」

楊小黎表示，最初洽談時，她知道電影是改編林義雄先生的事件，製作方在前期溝通中強調，希望透過史料與不同立場的呈現，讓這段歷史不被遺忘，直到接近進組時，才拿到定稿劇本。

楊小黎指出，殺青記者會後，她向劇組詢問是否已取得當事人或家屬的同意，卻得到「沒有」的答案，這個回應讓她感到非常震驚，而在得知這個事實後，她也坦言「我無法認同任何涉及真實歷史傷痛，卻未取得當事人及家屬理解與尊重的創作前提。」

楊小黎說，依照過往的演出經驗與對影視製作流程的理解，她理所當然地以為，凡是涉及真實歷史事件的作品，在前期皆已妥善處理與當事人及家屬之間的溝通與尊重，如果在拍攝前就清楚知道這種狀況，她會「直接拒絕出演」，因為這她而言不是形式問題，而是基本的倫理界線，「我也要為自己沒有主動確認這一點道歉，這是我的疏忽，對不起，我很抱歉。」

針對外界挖出導演徐琨華是時任警總發言人後代的爭議，楊小黎澄清，其他無關電影本身的事情，我沒有特別追問，也不覺得應該問，導演的身份她也是記者會當天才知道，「缺乏對於潛藏危機的敏感度是我的疏失，我在此致歉。」

楊小黎提到，她在記者會面對媒體時習慣露出笑容，這是她的疏失，「在跟媒體還有演員夥伴互動時聊到相處的趣事時，不應該笑，造成了不好的觀感，對不起。但在提到嚴肅話題的時候，我很確定我是認真的在聽，沒有笑，回放記者會影片，我謹慎地沒有對事件做出任何的評論，只分享孕婦的角色功課不容易。」

楊小黎感嘆，「沉默，不代表無感，也不代表不會受傷。此刻的我，不知道作品最終會以什麼樣的樣貌與觀眾見面，內心充滿不安。演員在創作體系中往往是最被動的位置，不應承擔超出自身角色與責任範圍的指控。身而為人，我始終提醒自己以善意與自律面對身邊的人事物。若恣意的攻擊摧毀了我對人性本善的信念，我會感到遺憾。」

楊小黎聲明致歉。（圖／翻攝自楊小黎臉書）

