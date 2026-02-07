《世紀血案》遭炎上 紀錄片導演陳麗貴：林義雄不希望生平被杜撰創作

「林宅血案」對林義雄而言是揮之不去的巨大傷痛。翻攝陳麗貴臉書



取材自「林宅血案」的電影《世紀血案》，因未取得當事人林義雄同意引發輿論撻伐。對此，知名紀錄片導演陳麗貴今（2/7）在臉書撰文表示，林義雄曾告訴她，其生平事蹟與思想都寫在著作中，不希望有人去編造杜撰或創作，她認為那是「不忍回望，卻又揮之不去的巨大傷痛。」

陳麗貴是知名紀錄片導演，長期關注民主發展、環保與女性權益，曾參與核四公投千里苦行多場活動，與林義雄熟識。

陳麗貴在臉書發文指出，長年追隨林義雄先生參與人民作主運動的志工，都學會低調行事與謹言慎行，更不會輕易地去碰觸40多年前發生的那件事，「我們都知道那是不可言說，不忍回望，卻又揮之不去的巨大傷痛」。

陳麗貴提到，2005年，蔡瑞月基金會以林義雄的故事編舞「林義雄靜默的腳步」，她興奮的將此事告知林義雄，沒想到林義雄竟然很正色地告訴她，他的生平事蹟與他的思想都已經寫在自己的著作中，不希望有人再去編造杜撰或創作。百年後，若有人這麼做，他會叫（女兒）奐均去告他們。此後，若有人告訴她，想以林義雄的故事從事任何創作，自己都會把這段話轉告他們。

陳麗貴說，也許有人會覺得林義雄不近人情，「那是因為他們不了解何謂凄入肝脾、椎心刺骨」。90年代林義雄返台後陸續成立慈林教育基金會與核四公投促進會，期以教育文化提升民族心靈，並以實際行動深化台灣民主，那是他對台灣的愛，也是他的自我療傷。除了每年228在義光教會與慈林墓園舉辦追思會之外，林義雄鮮少對外提及1980年發生的那件往事。

陳麗貴指出，2020年，血案發生40周年之際，積累40年的創痛與壓力一夕之間如山洪爆發，身心崩潰的林義雄拉著林太太衝到母親和雙胞胎女兒的墓園放鞭炮。沒錯，放鞭炮！林義雄對林太太說：「40年了，我們該放下了！」

「我們該放下了! 但是，他放下了嗎？ 他放得下嗎？」

陳麗貴表示，40年了，血案未明，真相大濛。當初加害者集團警總發言人徐梅鄰的孫子徐琨華導演拍攝《世紀血案》，用意為何？是為了翻轉歷史詮釋？還是為了製造台灣內部的衝突？而徐琨華的父親徐小明也是電影導演，1995年曾執導以美麗島事件為背景的《去年冬天》；該片描述一位眷村女子與老師相戀，並為其墮胎。帶著墮胎後流血不止的身軀搭車北返，途中目睹美麗島事件，老師男友被軍警毆打並遭逮捕。女子以為男友已死，為替男友復仇，製作土製炸彈重返美麗島現場，結果事敗被捕入獄。十多年後，女子出獄，發現前男友不但沒死而且還已經再婚生子。前男友與當年熱血革命的夥伴都已背棄當年理想，投入資本主義社會中隨波逐流……。

陳麗貴質疑，將台灣民主史上重大事件化約為一段背德、負心、背棄理想的師生戀情，是否也是刻意以虛構人物的道德瑕疵去淡化、扭曲美麗島事件的歷史意義？

陳麗貴說，《世紀血案》毫無前奏，突告殺青，宣傳記者會上演員的輕佻談話引起社會譁然。據說影片劇本還在修改中，「但不管影片最終如何呈現，光是這樣的殺青姿態就是一種對社會的挑釁與傷害，更何況是對家屬！」

