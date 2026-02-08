《世紀血案》遭炎上！美女醫逆風相挺：更該「做1事」再拍成電影

記者施春美／台北報導

改編「林宅血案」的電影《世紀血案》，因翻拍前未取得家屬的同意，遭轟不尊重受害者。（圖／翻攝畫面）

改編「林宅血案」的電影《世紀血案》，因翻拍前未取得家屬的同意，遭轟不尊重受害者。醫師黃宥嘉對此持不同看法。她表示，電影應優先尊重遺屬意願，但若要面對歷史，希特勒屠殺猶太人的史實也都拍成電影了，所以，她不會認為完全不能拍攝。「只是應該是先追出真實的歷史，再拍成電影。」

電影《世紀血案》殺青後卻爆出未獲得家屬授權，尤其記者會中，演員的態度也飽受批評。針對連日來的風波，包括李千娜、楊小黎、簡嫚書、夏騰宏、黃河都接連發聲道歉。

回顧爭議源頭，李千娜日前出席電影《世紀血案》殺青記者會時曾表示：「如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那它如果重啟，可能會重新翻轉了這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或是沒那麼恐怖。」此番說法引發網友不滿，砲轟她不理解該事件的歷史。事後更在社群平台掀起強烈反彈，即便李千娜昨日已正式發表道歉聲明，輿論仍未平息，相關爭議仍發酵延燒中。

電影應尊重遺屬意願 醫：應先追出真實的歷史再拍成電影

在眾人撻伐聲浪中，六年級生的眼科醫師黃宥嘉在其粉專表示，她很早就知道林宅血案，且其家庭教育一直偏綠，誰有能力，就該誰來解密林宅血案。美國比爾蓋茲相關的大淫魔敗類都可以解密，但台灣卻仍無法解密？！

黃宥嘉表示，電影應該優先尊重遺屬意願，但是如果要面對歷史，希特勒屠殺猶太人的相關史實也都拍成電影了，因此，她也不會說完全不能拍攝。她並逆風地表示，「只是應該是先追出真實的歷史，再拍成電影。」

至於輿論批評，導演、編劇、劇組有很大的問題，演員不應該在殺青時還不做好功課，黃宥嘉表示，她不是要為演員說話，但是他們（演員們）幾乎沒有功課可以做啊！這就是沒有解密、沒有研究導致的瞎演。

