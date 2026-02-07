《世紀血案》陷輿論海嘯！監製認「未通知林義雄就開拍」 血腥片段已刪除

《世紀血案》劇組日前舉辦殺青記者會，導演徐琨華未出席，風波持續延燒。（圖／本刊攝影組）

電影《世紀血案》因改編自1980年震驚全台的「林宅血案」，卻未經當事人林義雄同意拍攝，引發外界強烈反彈。針對風波不斷延燒，該片監製郭木盛今（7日）首度對外發聲，坦承拍攝前確實未取得林義雄授權，並透露目前已決定刪除部分血腥畫面。

繼主演李千娜、簡嫚書、楊小黎等人先後發聲切割後，該片監製郭木盛今（7日）首度出面回應，坦言確實「拍完才想聯絡林義雄」，據《NOWnews今日新聞》報導，郭木盛坦言，《世紀血案》在前期籌備與拍攝階段，確實未與林義雄本人或其家屬聯繫。原因是「當時覺得題材敏感，怕干擾拍攝節奏」，因此採取「先拍後說」策略，原本預計待電影殺青後再與林義雄或其基金會接觸說明。

不料影片尚未上映便遭遇強烈反彈，使原本「事後溝通」的安排無法兌現。據了解，林義雄先生本人目前尚未知悉此片拍攝消息，家屬內部也仍在斟酌是否向他說明。針對外界質疑電影「消費受害者」、「還原血案場景」的爭議，郭木盛也澄清，該片以一名虛構女記者的採訪為主線，穿插虛構角色的回憶畫面，雖取材自歷史事件，但內容並非完全對應林宅血案。

面對輿論壓力，劇組已在近期剪輯作業中刪除所有血腥鏡頭，盼減少觀眾與受害者家屬的心理衝擊。隨著演員接連發聲止血，郭木盛坦言劇組感受到極大壓力。他指出，不少演員因輿論攻擊感到受傷，部分更將責任歸咎於製作單位。他表示理解並強調：「我們也沒料到會演變成這樣，現在最重要的是溝通與修補。」至於電影是否仍有上映可能？郭僅回應目前重心仍在進行後製調整與對外說明，未明言是否會如期上映，僅表示將視社會反應與演員立場，另行發布正式聲明說明後續進度。

