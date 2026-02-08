《世紀血案》電影公司老闆昔稱「對政治有判斷」 周軒：有參入劇本嗎？

即時中心／温芸萱報導

改編自1980年台灣「林宅血案」的電影《世紀血案》，近日因未取得林義雄及家屬同意翻拍，引發社會譴責。網路更流傳疑似劇本，將台獨運動者史明影射為主謀。製作公司費思兔文化娛樂老闆蘇敬軾也被起底，曾推出爭議電影《幻術》，蘇敬軾曾提到，他對台灣政治事件有自己的判斷與推論，想透過電影分享。對此，政治工作者周軒便在臉書質疑，《世紀血案》劇本是否也混入蘇的政治見解？

改編自1980年台灣重大歷史事件「林宅血案」的電影《世紀血案》，近日因未取得當事人林義雄及家屬同意擅自翻拍，引發社會譴責。現在網路更流傳疑似電影劇本，將台獨運動者史明影射為主謀。製作該片的費思兔文化娛樂公司，也被起底過往作品《幻術》有爭議。

政治工作者周軒今日在臉書發文指出，《世紀血案》的出品方費思兔公司老闆蘇敬軾，早在2019年5月接受工商時報專訪，而那個時間點，是他推出第一部電影「幻術」的時刻。「幻術」2019年上映，2020年正逢總統大選；而《世紀血案》預計2027年上映，2028年同樣是總統大選。

周軒提到，蘇敬軾在專訪中稱，他發現台灣政治有很多好玩的事，許多人談政治往往從意識形態出發，事情看不精確就急著下結論，一件事竟有很多版本、結論。他舉例319槍擊案，指出過程中有很多猜測、疑點未必合乎常理，應該有更好的解釋。隨著更多證據、報告出籠，他逐漸形成自己的判斷與推論，心想有一天透過電影對外分享。

接著，周軒表示，因此可以提出兩個問題：一是蘇老闆認為台灣人談政治常帶意識形態，是不是因此想做一個「沒有意識形態」的《世紀血案》劇本？二是蘇老闆說他對台灣政治事件有自己的判斷與推論，想透過電影對外分享，雖然「幻術」編劇掛的是蘇老闆名字，但「世紀血案」編劇據維基百科為徐琨華，那麼這個劇本中，是否又混入了蘇敬軾對政治事件的判斷與推論？





