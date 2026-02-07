《世紀血案》風波延燒 四大爭議引輿論抵制

電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史懸案「林宅血案」，在殺青記者會後，因未經當事人與家屬授權、內容詮釋方式、宣傳手法、導演背景等問題，引發巨大的社會爭議，導致電影尚未正式上映便遭到輿論強烈抵制。劇組、演員紛紛公開致歉，以下整理事件始末。

電影起源與背景

《世紀血案》改編自1980年2月28日發生的「林宅血案」，當時台灣省議會議員林義雄因美麗島事件在台灣警備總司令部軍法處受審，其60多歲母親及7歲雙胞胎女兒於家中被刺殺身亡，9歲長女林奐均受重傷，此案至今仍未偵破，已成懸案。

劇組將此片定位為「時代懸疑偵查片」，電影中扮演記者的簡嫚書追查真相，試圖解開當年謎團。

導演為徐琨華。主要演員包括寇世勳、簡嫚書、李千娜、楊小黎、夏騰宏、黃河等。

核心爭議

1. 未經家屬授權與知會

劇組在拍攝前後均未取得當事人林義雄及其倖存家屬如林奐均等人的同意或授權，這種未經同意的翻拍被視為對仍在世受害家屬的二度傷害與消費。

2. 導演背景敏感

該片導演徐琨華背景遭起底，其父親徐小明為台灣製片兼導演，其祖父徐梅鄰為「林宅血案」發生當年的警備總部發言人，引發大眾質疑該片是否在為歷史「洗白」或重構歷史記憶，引發極大的道德非議。

3.將慘案「娛樂化」與「商業化」

劇組將這場嚴肅的政治屠殺包裝成「福爾摩斯式」的偵探懸疑片，輿論認為是將真實的滅門血案當作商業片的「謎題」來解，缺乏對死難者應有的敬重，被批評是「吃人血饅頭」。

4.宣傳態度輕率與演員失言

在殺青記者會上，演員表現出歡快的氣氛，以及李千娜「可能不是那麼嚴重或沒那麼恐怖」的錯誤言論，引爆網友怒火。楊小黎將劇中角色追查線索比喻為「福爾摩斯與華生辦案」，同樣引發爭議。

各方說法與回應

相關爭議在社群平台迅速延燒，批評聲浪湧現，甚至出現「拒看世紀血案」等話題標籤，至今已逾萬人響應。

當事人及相關人士：林義雄與其長女目前皆未回應。當時發現命案現場、林義雄前秘書田秋堇表示並無劇組人員與林義雄及其家人接觸，不知拍攝素材從何蒐集。

劇組及製作單位：7日發出聲明坦承未獲授權，表示完全理解各方對該片的各種疑慮，也對因此產生的困擾致歉，並強調林義雄是受國人尊重的黨外運動前輩，劇組絕無不敬之意，未來將以尊重為前提，主動說明並虛心聆聽任何意見與指教，同時也對因疏失及溝通不周導致演員遭受輿論波及致歉。製作公司在聲明最後表示本片唯一初衷是創作一部反映當年台灣處於轉型期的一段歷史，讓社會大眾更認識自己的家園。

演員簡嫚書：在臉書發文致歉，並將臉書大頭貼換為全黑，坦承自己事後才知道該片未獲當事人授權，對於被欺騙接下這份演出感到憤怒與不安，也對自己無意間竟成加害人之一深感羞愧。

演員李千娜：在臉書發文致歉，對自己在記者會中輕率的態度和錯誤的言論未顧及當事人、家屬及整體事件帶給社會的傷害致上最大的歉意，並承諾捐出全數片酬給慈林基金會。

演員楊小黎：在臉書發文道歉，坦承接演時不清楚該片未獲當事人與家屬授權，若知情會拒演，她並對造成的傷害致歉。

演員黃河：在臉書發文致歉，透露事前曾明確要求製作方須取得完整合法授權，也曾向劇組表達希望拜訪家屬，但當時劇組指家屬拒絕，事後他才意外得知劇組並未取得完整授權。(編輯：許嘉芫)