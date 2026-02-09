《世紀血案》風波延燒！「林宅血案是台灣全體的痛」 蔣萬安：不該製造二次傷害

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

宣稱取材自「林宅血案」的電影《世紀血案》近日爆出製作過程未事先徵詢當事人林義雄及其家屬意見，引發社會高度爭議。導演徐琨華更被起底其祖父曾任「警總發言人」，而演員受訪時「重新翻整這件事」的回應也引來眾人的質疑和批評。對此，台北市長蔣萬安今（9）日回應指出，林宅血案不只是某個家庭的悲劇，而是整個台灣社會共同承受的創傷，「不該撕裂傷口，製造二次傷害。」

台北市長蔣萬安今日回應指出，林宅血案不只是某個家庭的悲劇，而是整個台灣社會共同承受的創傷，「不該撕裂傷口，製造二次傷害。」（圖／記者鄧宇婷攝）

林宅血案發生於一九八○年二月二十八日，正值二二八紀念日。當時，時任省議員的林義雄因涉入1979年的「美麗島事件」遭以「叛亂」重罪羈押審訊，其位於台北市信義路的住處卻在白天遭歹徒闖入行凶，造成其60歲母親林游阿妹，以及年僅6歲的雙胞胎女兒林亮均、林亭均不幸遇害，只有9歲長女林奐身受重傷但幸免於難。事件震撼全台，至今仍是台灣歷史中難以抹去的傷痕。

近期，電影《世紀血案》對外宣稱以該事件為藍本進行創作，卻被揭露從籌備到拍攝完成，皆未事先告知或取得林義雄及其家屬同意，引發輿論強烈反彈。爭議更進一步擴大，導演徐琨華的家族背景，其父親曾任「警總發言人」，以及演員李千娜受訪時提及「那他如果重啟可能會重新翻整這件事情好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案。」的說法，也被外界解讀為淡化歷史傷痛，引來批評聲浪。

不少民眾質疑，該片在缺乏受害者敘事與同意的情況下完成拍攝，恐對家屬造成再次傷害，甚至被認為可能重新詮釋、轉移歷史責任，洗白過去國民黨政府的政治壓迫，掀起對政治壓迫歷史的話語權爭奪。

蔣萬安今日出席南港區市長與里長座談活動後，回應相關議題時強調，林宅血案是台灣全體社會的痛，各方都應該尊重家屬的感受，以嚴肅的態度來面對，不該撕裂傷口製造二次傷害。

