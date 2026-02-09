《世紀血案》風波延燒 蔣萬安稱「林宅血案是台灣全體的痛」：不該二度傷害
電影《世紀血案》取材自1980年發生的「林宅血案」，近日先是因演員發言不當引發批評，後續又被爆出開拍至今從未知會當事人林義雄及家屬，導致輿論譁然，導演徐琨華更被起底，祖父曾擔任台灣警備總司令部發言人，讓外界質疑拍攝此部電影別有用心。對此，台北市長蔣萬安今日（2/9）對此表示，林宅血案是台灣全體社會的痛，「不該撕裂傷口製造二次傷害。」
震驚全台的「林宅血案」發生於1980年2月28日二二八紀念日當天，時任省議員的林義雄因前一年參與「美麗島事件」，遭國民黨政府以叛亂罪為由逮捕羈押，並於當天進行首次公開審訊。不料位於台北市信義路的住處卻遭歹徒闖入行兇，林義雄60歲的母親林游阿妹，以及年僅6歲的雙胞胎女兒林亮均、林亭均慘遭刺殺身亡，9歲的長女林奐均則身受重傷，所幸書包擋住要害才倖免於難。
如今取材自「林宅血案」的電影《世紀血案》日前突然舉行殺青記者會，不但選在遇害雙胞胎的冥誕當天，參演的演員李千娜受訪時還稱「如果重啟可能會重新翻整，這件事情好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案」，引發眾人怒火，導演徐琨華也被起底祖父曾擔任「警總發言人」，引起外界撻伐加害者後代竟在完全未取得受害者同意的情況下拍攝，還突然宣布殺青，質疑此舉不僅是對受害者進行二度傷害，也是在為過去國民黨政府的政治壓迫洗白，藉此爭奪話語權。
針對相關爭議，蔣萬安今日上午出席南港區里長座談，會前受訪被問及對《世紀血案》的看法，蔣萬安表示，林宅血案是台灣全體社會的痛，各方都應該尊重家屬的感受，以嚴肅的態度來面對，不應該撕裂傷口、製造二度傷害。
這部不能拍！女演員曝接《世紀血案》試鏡邀約 讀完劇本就警覺：太多問題
改編自林宅血案的電影《世紀血案》日前舉辦殺青記者會，卻意外引爆輿論撻伐。演員李千娜因一句「這件案子沒那麼嚴重，拍攝時很開心、很安心」遭網友炎上，演員群也陸續發聲致歉。女演員賴薇拉今（7日）則在Threads發文，透露自己曾拿到該片試鏡劇本，直言當下就意識到「這部不能拍」，更直言「拍了之後會有太多問題！」
《世紀血案》導演徐琨華6聲明致歉 說明「未問授權原因」
在爭議擴大之際，導演徐琨華昨對外發布6點聲明，說明拍攝緣由與自身立場。他指出，《世紀血案》的劇本由出品人蘇敬軾撰寫，後續由製作人郭木盛邀請他接手執導。雙方首次溝通時，他即曾提出是否取得當事人及家屬意願與溝通的問題，但出品人回應，「因為林義雄先⽣曾公開表示不...
李千娜《世紀血案》爭議波及除夕特別節目 文化總會回應：將進行調整
李千娜2月初與演員群出席《世紀血案》記者會時，受訪談及相關事件表示：「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那他如果重啟可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案。」加上當天全程面帶笑容，被部分網友...
｢世紀血案｣疑影射史明涉案！王婉諭：有常識都知道兇手就是國民黨
[Newtalk新聞] 由過去台灣警備總司令部發言人徐梅鄰之後代徐琨華執導的電影《世紀血案》逕自宣稱改編「林宅血案」，近日被踢爆開拍至今從未知會當事人，網上流出疑似電影劇本的角色對話內容更影射台獨運動先驅史明可能涉案，引爆社會怒火。時代力量黨主席王婉諭直言：「只要有任何常識的人都知道，兇手就是當時的中國國民黨。」 網上截圖可見，電影劇本透過角色對話指稱，從《史明口述史》發現，史明在台灣招兵買馬搞破壞，就是要製造社會不安和政治對立，一名角色詢問：「那他不就等於是自己招認了世紀血案就是他幹的嗎？」另一人則強調仍有疑點，但又說：「我就在琢磨，還有什麼可能？難道真是他？」網上也出現不明人士散布「原來大家一直誤會是國民政府」等言論。 王婉諭在臉書發文寫道：「已經忘了是多久以前，我就知道林義雄先生、陳文成先生，在1980年代所遭逢的悲劇。那當然不是單純的意外。而是黨國時代在國家監控介入下發生的政治慘案。雖然到目前為止，沒辦法確切知道哪個單位、哪個人下令執行的。只要有任何常識的人都知道，兇手就是當時的中國國民黨。」 王婉諭指出：「而且在事件發生後，國民黨的司法、情治單位蓄意誤導辦案方向，抹除了許多關
《世紀血案》爭議延燒！陶晶瑩哽咽介紹「林宅血案」唯一的倖存者 林奐均被砍6刀「從恨中重生」
隨著改編自真實歷史慘案的電影《世紀血案》因授權問題與內容爭議引發輿論風暴，一段 22 年前金曲獎的典禮影像近期在網路上瘋傳。影片中，主持人陶晶瑩在頒獎台上談及入圍者林奐均時，因感念其生命遭遇而一度語帶哽咽，她激動致敬林奐均如何從震驚社會的「林宅血案」中，將恨意轉化為音樂的重生歷程。
捐《世紀血案》片酬！李千娜道歉聲明「這3字」網批：超沒禮貌
娛樂中心／巫旻璇報導改編自真實案件「林宅血案」的電影《世紀血案》風波持續延燒，演員李千娜日前因受訪時一句「可能沒那麼嚴重、沒那麼恐怖」引發外界質疑淡化悲劇，引爆輿論批評。事件延燒後，她稍早發表聲明致歉，強調對言論造成的傷害深感抱歉，並承諾反省與檢討。
羅雲熙爆熱戀同門師妹「帶回家」 秒衝熱搜回應了
羅雲熙爆熱戀同門師妹「帶回家」 秒衝熱搜回應了
《世紀血案》道歉來不及了！陳水扁表態「不要看」：看你多會拍自己欣賞
電影《世紀血案》稱改編自台灣慘痛的事件「林宅血案」，但卻未獲得前立委林義雄及家屬同意，演員李千娜還稱，「可能不是那麼嚴重，或是沒那麼恐怖」，引起網友抵制拒看。李千娜今（7）日道歉並承諾捐出片酬。對此，美麗島事件的辯護律師、前總統陳水扁直呼，拍一拍才道歉說片酬全捐出來，來不及了，「就不要去看就好，看你多會拍你自己欣賞」。
賈永婕發聲追林宅血案真相！痛斥「人神共憤」：當權者給交代
改編1980年代震撼社會「林宅血案」的電影《世紀血案》，因開拍前未經授權掀起爭議，引發外界撻伐，劇組與部分演員昨（7日）陸續致歉，但風波仍持續延燒。對此，賈永婕有感而發透過社群發聲，直言對於這段過往的黑暗歷史震撼不已，公開喊話：「當權者，請給大眾一個交代。」
《豆腐媽媽》替身墜樓重傷！「無勞保、災保」要開罰 民視回應了
民視八點檔《豆腐媽媽》拍攝期間發生替身演員蘇德揚高處墜落重傷事件，引發外界關注。經桃園市政府勞動檢查處連日調查，今確認劇組未落實高處作業的防墜措施，且受傷的替身演員在事發時，連最基本的勞工保險與勞工職業災害保險都未投保，相關違法責任將依法究辦。對此，《豆腐媽媽》是萬星製作的戲，劇組是為幫演員投保「雇
黃河《世紀血案》詮釋施明德被矇騙！基金會聲明嘆：遺憾 曝家屬曾當「笑話」看過定裝照
電影《世紀血案》描述美麗島事件中林義雄家人遭滅門慘案，其中由金鐘視帝黃河飾演美麗島事件總指揮施明德，而夏騰宏詮釋林義雄，兩人都在殺青後才得知，劇組根本沒有向當事人取得同意拍攝事件，而施明德文化基金會也針對《世紀血案》電影發表聲明。
殺青後才知《世紀血案》沒得到授權？楊小黎凌晨再發聲
電影《世紀血案》日前召開殺青記者會，多位演員大吐拍攝心情，不料事後引發爭議，更遭網友揚言抵制。對此，女星楊小黎率先出面發聲，坦承記者會後才知道沒有取得當事人或家屬同意，但面對網友的相關疑問，她則在凌晨二度發聲回應。
