《世紀血案》風波延燒 蔣萬安稱「林宅血案是台灣全體的痛」：不該二度傷害

台北市長蔣萬安表示，林宅血案是台灣全體的痛，各方都應尊重家屬感受、以嚴肅態度面對，不該撕裂傷口、造成二度傷害。資料照，李政龍攝



電影《世紀血案》取材自1980年發生的「林宅血案」，近日先是因演員發言不當引發批評，後續又被爆出開拍至今從未知會當事人林義雄及家屬，導致輿論譁然，導演徐琨華更被起底，祖父曾擔任台灣警備總司令部發言人，讓外界質疑拍攝此部電影別有用心。對此，台北市長蔣萬安今日（2/9）對此表示，林宅血案是台灣全體社會的痛，「不該撕裂傷口製造二次傷害。」

震驚全台的「林宅血案」發生於1980年2月28日二二八紀念日當天，時任省議員的林義雄因前一年參與「美麗島事件」，遭國民黨政府以叛亂罪為由逮捕羈押，並於當天進行首次公開審訊。不料位於台北市信義路的住處卻遭歹徒闖入行兇，林義雄60歲的母親林游阿妹，以及年僅6歲的雙胞胎女兒林亮均、林亭均慘遭刺殺身亡，9歲的長女林奐均則身受重傷，所幸書包擋住要害才倖免於難。

廣告 廣告

如今取材自「林宅血案」的電影《世紀血案》日前突然舉行殺青記者會，不但選在遇害雙胞胎的冥誕當天，參演的演員李千娜受訪時還稱「如果重啟可能會重新翻整，這件事情好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案」，引發眾人怒火，導演徐琨華也被起底祖父曾擔任「警總發言人」，引起外界撻伐加害者後代竟在完全未取得受害者同意的情況下拍攝，還突然宣布殺青，質疑此舉不僅是對受害者進行二度傷害，也是在為過去國民黨政府的政治壓迫洗白，藉此爭奪話語權。

針對相關爭議，蔣萬安今日上午出席南港區里長座談，會前受訪被問及對《世紀血案》的看法，蔣萬安表示，林宅血案是台灣全體社會的痛，各方都應該尊重家屬的感受，以嚴肅的態度來面對，不應該撕裂傷口、製造二度傷害。

更多太報報導

北捷大安森林公園、善導寺站遭縱火！72歲伯台中北上放火 路線、動機曝光

新影片證實「無照廠商進手術房執刀」 台中榮總2醫師各100萬交保！檢方抗告

2人都哭了！具俊曄背「酷龍」姜元來爬階梯探亡妻 悲喊：來跟熙媛打招呼