《世紀血案》風波延燒！蕭美琴發聲：歷史傷痕提醒我們守護民主

日本台灣交流協會今（9）日晚間於台北君悅酒店舉行「日本天皇陛下華誕慶祝酒會」，副總統蕭美琴出席時，向高市早苗率自民黨在眾議院改選中大勝致上祝賀之意。會後她接受媒體訪問時，也針對國片《世紀血案》爭議發表看法，指出歷史的悲劇與傷痕都不斷提醒我們後輩，有責任來守護台灣的民主。

蕭美琴出席「日本天皇陛下華誕慶祝酒會」。圖／台視新聞

高市早苗在眾議院改選大勝，蕭美琴也表達恭喜，「高市早苗能獲得人民的支持與託付，特別是這麼多的席次，對她未來有強大的民意基礎，在各項的施政上面。我也很期待未來可以跟日本尋求更多合作機會，來深化台日關係」。

蕭美琴指出，高市早苗長期以來對台友好、支持台灣，相信這將為台日關係開創新的契機。她強調，台日經貿關係基礎深厚，面對區域各項挑戰，期待雙方在更多領域持續深化合作。至於中方要求日本政府收回「台海有事」相關言論，蕭美琴表示，維護區域和平穩定，是各方利害關係人的責任，也是國際社會對此區域的共同期待。

《世紀血案》爭議延燒 蕭美琴：最重要的歷史教訓

國片《世紀血案》未取得當事人林義雄及家屬的同意就開拍，在網上引發批評浪潮，劇組、演員也在事後出面道歉，但仍未平息網上怒火。對此爭議，蕭美琴指出，林義雄為了台灣的民主、人權承受相當多的苦難，這些歷史的悲劇與傷痕都不斷提醒我們後輩，有責任來守護台灣的民主，是最重要的歷史教訓。

