《世紀血案》風波延燒！錢人豪認20年沒聯絡郭木盛 直言：不太喜歡這個人

電影《世紀血案》改編自台灣重大懸案「林宅血案」，因劇組未取得林義雄同意授權拍攝而引發強烈抵制聲浪。18年前曾和製片郭木盛合作過電影《鈕扣人》的導演錢人豪，10日出席《隧道大逃殺》記者會時直言：「我不太喜歡這個人！」

電影《世紀血案》近期引發爭議。（圖／費思兔文化娛樂股份有限公司 提供）

導演錢人豪今日率領莊凱勛、吳震亞、九孔、王自強及梁以辰，一同出席全新影視計畫《隧道大逃殺》前導片記者會。錢人豪被問及近期鬧得沸沸揚揚《世紀血案》風波時透露，他和製片郭木盛已經有20年沒聯絡了，直言：「因為我不太喜歡這個人。」

錢人豪透露，和《世紀血案》製片郭木盛已經斷聯20年。（圖／隧道大逃殺 提供）

錢人豪進一步說道，「我覺得我們都是父親，這件事情蠻令人心疼的，我覺得創作不應該建立在別人的家庭的痛苦上，應該要尊重一下，因為同理心我只能夠表達這樣子。」

值得一提的是，演員王自強過往曾和《世紀血案》團隊合作過電影《幻術》，他提到，如果不講題材，就商業電影來看拍得還不錯，而片中提到的東西，跟大家目前所知道的東西其實差不了太多。王自強指出，多數電影在改編真實事件時，難免會因戲劇張力進行調整或放大，不過單就《幻術》來看的話，「就是拿一個真實事件去改編成商業電影，生活中其實很常見。」

全新影視計畫《隧道大逃殺》10日舉辦前導片記者會。（圖／隧道大逃殺 提供）

