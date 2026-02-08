《世紀血案》風波延燒！Junior、夏語心發黑底圖道歉

參演《世紀血案》，Junior、夏語心發黑底圖道歉。（圖／翻攝自Junior 韓宜邦 臉書、夏語心 臉書）

電影《世紀血案》未獲授權風波持續延燒，多名參與演出的藝人陸續被點名，引發外界質疑。其中，曾參演該片的藝人Junior（韓宜邦）與夏語心先前未第一時間回應，遭網友批評態度消極。兩人8日晚間分別在社群平台發表黑底圖致歉，坦承自身疏失，並向相關當事人與家屬表達歉意，強調未來將更加謹慎面對每一次工作。

Junior在貼文一開始即表示：「首先，我想跟大家道歉，對不起。」他透露，當初接獲可能客串康寧祥先生一角時，內心十分激動，「因為能夠出演如此出色與值得人們尊敬的人物。」他也強調，在蒐集資料時只希望好好詮釋角色，「絕無不敬或是企圖想要顛覆歷史。」並回憶拍攝期間心情沉重，「因為我們都知道，這不是能輕鬆面對的戲。」

廣告 廣告

Junior進一步分享拍攝當下的感受，提到與飾演林義雄的夏先生在走廊對戲時的畫面，「他崩潰得撕心裂肺，我在一旁緊緊抱著他，心裡苦不堪言。」他坦言，過去曾被教育「角色不知道的事情，你如果知道了，很容易在詮釋時作出錯誤反應」，因此習慣在看完大綱後投入準備，「剩下的，我必須相信我的導演」，但這次卻發現自己的做法「遠遠不夠謹慎」。

對於授權問題，Junior表示，自己長期以來認為真人真事改編都會取得當事人同意，「在合約上製作方也明確寫著拍攝已獲得合法授權」，卻未進一步查證。他坦言：「很遺憾，我錯了，原來跟我理解的事實相差甚遠。」並直言無法卸責，「我為自己的錯誤道歉」。他也呼籲製片方停止後製，「即便最後上映了，我不會選擇進戲院看這部電影，這次，我會做出正確的選擇。」

夏語心則在聲明中表示：「我是夏語心。首先，在這裡慎重地向林義雄先生、方素敏女士、林奐均女士、田秋堇女士以及每一位相關人士與受難者和家屬道歉。」她坦言，在未知劇組未取得同意、自己也未主動求證的情況下參與演出，「對相關人員造成了無法挽回的傷害，我很抱歉，對不起。」她也表示，未來將不再參與電影一切後續，「帶著此次教訓謹慎的面對每一份工作」。

更多中時新聞網報導

「喜劇摔」太搞笑 沙扎德一摔停拍10分鐘

活化再利用 金門、嘉義老戲院重生

NBA》獨行俠4換4 送一眉哥當巫師