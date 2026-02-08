《世紀血案》風波持續延燒！李千娜道歉仍止不住網友怒火 櫻花祭演出喊卡

李千娜道歉仍止不住網友怒火，今日宣布退出櫻花祭演出。說實話娛樂提供



電影《世紀血案》日前舉行殺青記者會，不過演員李千娜在記者會上發言引起廣大網友不滿，痛批「是在吃人血饅頭」，後續更爆出電影未獲當事人家屬授權，爭議持續延燒。對此，李千娜今日（2/8）中午在IG限動發文證實，經評估後決定退出原定於下月舉行的櫻花祭演出活動。

李千娜原訂於下月13日在高雄夢時代櫻花祭演出，不過近期因失言風波，遭到全網抵制，稍早李千娜二度在IG限動致歉，並以黑底文字表示「對不起，為避免模糊櫻花季活動原本的主旨與氣氛，經審慎評估後決定，我將不出席本次櫻花季演出活動」，同時也感謝主辦單位及各方的理解與包容，並祝福活動順利圓滿。

回顧事件起因，李千娜日前出席《世紀血案》殺青記者會，談及接演初衷時，表示「如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那他如果重啟可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重」，相關發言被外界解讀為淡化歷史傷痛，引發網友不滿，批評李千娜不理解該事件的歷史淵源，加上事後她又在社群分享「很安心跟團隊一起拍戲，期待上映」、「每一場都很過癮」等貼文，引起外界批評態度輕忽，點燃大批網友怒火。

李千娜8日透過IG宣布，將退出櫻花季演出。翻攝自李千娜IG

隨著相關輿論延燒，不僅參與拍攝的《世紀血案》遭各界抵制，就連已預錄完成、原定除夕播出的節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》也遭波及，主辦單位文化總會昨日（2/7）晚間表示，節目將與演出單位討論，並進行適當調整，以回應觀眾期待。

