《世紀血案》風波！民進黨感念林義雄付出：盼朝野共同落實轉型正義

電影《世紀血案》改編自1980年2月28日林宅血案，因導演徐琨華是加害者集團後代、李千娜等演員失言、劇本影射台獨運動者史明是主謀等爭議，使得電影還未在戲院播出，就引起相當大的風波，而相關演員及導演也陸續在社群致歉。對此，民進黨今（9）日在臉書強調，感念前主席林義雄及家人對台灣民主運動的付出，並盼望朝野政黨都能共同努力，持續落實轉型正義，讓公義照耀台灣，而民主與自由生生不息。

民進黨今日在臉書表示，近期電影《世紀血案》衍生的風波，使各界對威權統治時期當權者造成的歷史悲劇，有許多深刻的討論。



接著，民進黨表示，感念前主席林義雄及家人對台灣民主運動的付出，也必須嚴正表達：「歷史的傷痕，不只存在於受難者家屬心中，也存在於公共領域。記憶真相，釐清責任，時時警惕以避免重蹈覆轍，是台灣社會不分政黨、不分族群、不分世代的共同責任」。

同時，民進黨指出，追求轉型正義是民進黨長期的價值與主張。2016年重返執政以來，民進黨推動《促進轉型正義條例》、《不當黨產處理條例》、《政治檔案條例》、《威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例》等法案三讀通過。

民進黨也說，獨立機關促轉會、黨產會，以及監察院國家人權委員會依法調查歷史真相，先後發表大量報告，並回復威權時期受難者的名譽及權利。2022年行政院「推動轉型正義會報」運作今，也持續整合各部會，一起深化轉型正義工作。這些努力將不會停歇。



最後，民進黨喊話：「我們期待社會各界共同討論、反思、紀念歷史，也盼望朝野政黨都能共同努力，持續落實轉型正義，讓公義照耀台灣，而民主與自由生生不息」。









