「世紀血案」風波 蘇巧慧籲：導演及演員已道歉 不要追究他們

民進黨立委蘇巧慧貼出UDN報導「世紀血案」報導內容，並將演員與家人名字遮去 圖片來源：蘇巧慧臉書翻拍自UDN報導

[Newtalk新聞] 以「林宅血案」為題材的「世紀血案」電影殺青。但記者會中，部分演員發言引發爭議。幫林義雄辯護的蘇貞昌女兒蘇巧慧今(9)日發文，刻意遮去演員李千那名字說，電影「世紀血案」所引發的爭議，導演和主要演員都已道歉，她請大家不要去追究、影響他們的家人。

蘇巧慧今日在臉書貼文，不過，她把UDN報導「李千娜失言風波遭炎上 女兒顧穎受牽連遭留言「妳媽覺得滅門不恐怖」」上的名字用馬賽克模糊掉。她說，電影「世紀血案」所引發的爭議，導演和主要演員都已道歉，她請大家不要去追究、影響他們的家人。

蘇巧慧說，如果大家去一趟白色恐怖景美紀念園區，就可以了解到最應該被追究的，是當年那個迫害人權、鎮壓民主的威權政府。那個威權政府甚至透過教育抹除真實歷史，導致有許多人無從得知那段恐怖統治的故事。

蘇巧慧說，而世世代代台灣人追求的，就是不受專制政府統治，維護自由的富足生活。「我們團結起來，一起努力，就不會畏懼任何敵人的侵略」。

蘇貞昌與林義雄除了個人交情外，兩家感情深厚。以前蘇的夫人詹秀齡還曾與林義雄夫人方素敏在同一家外商公司工作過。2014年林義雄在義光教會展開核四停建絕食時，蘇貞昌前往探視後受訪一度淚流滿面說，「70幾歲的身體，還能撐幾天？我們已經奮鬥40年，還要怎麼樣！」

