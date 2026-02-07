《世紀血案》飾施明德 黃河道歉曝劇組稱「家屬不接受拜會」

《世紀血案》中飾演施明德的演員黃河表示，劇組曾透露家屬拒絕拜會，才轉而專心搜集相關報導與史料來做準備。翻攝黃河臉書



取材自真實事件「林宅血案」的電影《世紀血案》，近日爆出沒有取得當事人林義雄等人同意就開拍，引發輿論撻伐，劇組、演員紛紛道歉，在片中飾演施明德的黃河今（2/7）也發文致歉，並指出劇組曾說家屬不接受拜會。

黃河指出，當初得知飾演施明德一角，內心戰戰兢兢、滿懷使命感，希望能用表演讓更多大眾看見那份不可磨滅的精神。接演前也擔心會對當事人或家屬產生影響，因此要求製作方必須取得完整合法授權，才願意投入拍攝。

黃河說，在前製準備角色時，曾向劇組提出希望能拜訪家屬或是當時施明德的夥伴艾琳達，但當時得到的回應是「家屬不希望接受採訪與拜會」。基於對劇組的信任，選擇尊重家屬不願被打擾的心情，轉而專心搜集所有相關報導與史料來做準備，不料真實狀況卻並非如同劇組所述。

黃河坦言，當時未繼續追究製作方與家屬間的實際情況，是自己處事不周，即使有合約保證，也忽略了在如此重大的歷史題材中，應該更主動去確認那份尊重是否落實。「對於所有被提及的相關人士及其家屬，我真的感到非常抱歉。我本意並非要造成您們創傷，卻讓傷害發生了，對不起」。

黃河指出，電影殺青後，團隊意外得知劇組並未取得完整授權，詢問劇組卻未獲得回覆，便立即停止所有宣傳及活動出席，並請教顧問後續該如何處理法務相關問題。對於「藝術創作不應建立在當事人的痛苦上」，他深表認同，也會記得這次教訓，在未來的路上更謹慎地守護每一份信任。「再次向林義雄先生的家屬、施明德先生及相關人士，致上我最深的歉意。」

