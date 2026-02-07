《世紀血案》飾演林義雄 夏騰宏道歉曝：製作方合約載明「合法授權」

電影《世紀血案》改編自台灣歷史真實事件「林宅血案」，卻未取得目前仍在世的當事人林義雄同意即進行拍攝，引發高度爭議，飾演相關角色的演員接連遭到炎上，其中李千娜、楊小黎、簡嫚書等人陸續透過社群發長文致歉。飾演林義雄本人的演員夏騰宏也發出道歉聲明，指出製片方合約載明「已保證取得本片的合法授權」，並嚴正宣布將不再參與《世紀血案》劇組任何後續活動。

夏騰宏表示，近日關於他在作品中飾演林義雄先生所引發的爭議與討論，他一直都虛心傾聽，拍攝合約中，製片方載明已保證取得本片的合法授權。作為一名演員，他的職責是專心投入角色；能詮釋林義雄先生這樣一位在台灣歷史中具有深重份量與精神指標的人物，對他而言是一項艱難的挑戰與抉擇。

他指出，拍攝前他閱讀了大量資料，並了解自己所飾演的是38歲時的林義雄先生，在記者會上曾表示「負擔很大」，是想表達關於林義雄先生38歲左右的影像資料相對較少。

為了詮釋林義雄先生年輕時的神韻與肢體狀態，他在準備期間不斷翻看前輩年輕時的照片與影片。然而，無法親自與本人進行田野調查，始終讓他心中感到不安；他也反省不該被動等待劇組聯絡，並為自己依賴劇組的錯誤判斷，向林義雄先生致歉。

針對未能事先取得林義雄先生及其家屬同意一事，他深感遺憾與抱歉。他明白，這不僅是角色的演繹，更涉及一個真實生命所承受的創傷與人格尊嚴；在未獲當事人同意的情況下進行詮釋，已造成當事人及其家屬的不適，也辜負了社會大眾對於歷史事件中人物隱私權與情感感受的期待，對此他責無旁貸。

夏騰宏進一步說明，接演此角色的初衷，是希望透過戲劇形式，讓更多人感受那段歷史的重量，以及林義雄先生在苦難中所展現的意志力。在詮釋過程中，他始終以嚴謹與敬畏的態度面對，試圖還原其人格特質，絕無任何冒犯或不敬之意。對於各界的批評與指教，無論是針對表演本身，或是製作過程中的程序正義，他皆全盤接受；而對於製片方未取得林義雄先生同意即進行拍攝一事，他表示不認同、也不支持，並宣布未來將不再參與本片的任何相關活動。

