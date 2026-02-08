《世紀血案》鬧爭議！林宅血案真相未明 柯文哲稱：盡快跨過去、往前走

即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導

震驚全台的「林宅血案」改編成電影《世紀血案》已經殺青，但現在陷入並未向受害人林義雄及家屬同意翻拍等爭議，慘遭網路炎上，更多人也號召拒看，相關話題熱度也持續攀升。對此，民眾黨前主席、國家治理學院院長柯文哲今（8）日則喊盡快跨過去、往前走，這才是歷史正確的態度。

針對電影《世紀血案》的爭議，柯文哲今日受訪說，歷史的事件最好能夠盡快跨過去，因為最重要是要往前看，「如果民進黨從阿扁執政8年、小英執政8年、賴清德2年，加起來18年後還說『沒有真相』，我實在是不想聽」。

柯文哲又說，不是說要遺忘歷史，但是應該盡快做總結，台灣還是要往前走，「這也是民眾黨寧可在二二八舉行一日北高，要正面活動取代；我很討厭每天搞悲情，特別是不要消費過去的受害者，所以結論盡快跨過去、往前走，這才是歷史正確的態度」。

