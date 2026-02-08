《世紀血案》黃河道歉揭授權內幕 製作單位、監製相繼發聲認先拍再說
電影《世紀血案》以翻拍1980年「林宅血案」為主軸，但事先未取得受害者及家屬同意，導演徐琨華更被起底是當年警備總司令部發言人徐梅鄰之孫，引發外界抵制。參與演員李千娜、楊小黎、簡嫚書、黃河遭到網友砲轟，昨（8日）相繼發聲道歉，演員寇世勳及導演目前未對外回應。製作單位則發聲明承認未在第一時間登門請教，未來會主動說明，虛心聆聽任何指教。本作監製郭木盛也受訪坦承，當初是顧慮若先行拜會林家，對方恐怕無法接受故事被影像化，因此採取「先拍再說」策略，拍完再拿成品去拜訪林家，未料最後仍闖下大禍。
黃河揭曾要求製作方取得授權並寫於合約
繼楊小黎、李千娜、簡嫚書出席殺青記者會，遭炎上發文道歉後，參與此片的演員黃河昨天發文表示，「這幾天，我的內心一直很不平靜。看著關於電影《世紀血案》的紛擾，我感到很沈重，必須親自站出來，對所有因為這部電影而感到受傷的人，說一聲對不起。」「身為一名演員，我一直對這片土地的歷史抱有很深的情感。當初聽說能飾演施明德先生，我內心其實是戰戰兢兢卻也滿懷使命感的。施先生那一代前輩，為了民主自由受過那麼多苦難、付出那麼多代價，我希望能用表演讓更多大眾看見那份不可磨滅的精神。」
黃河提到：「在接演前，我與經紀團隊確實很擔心會對當事人或家屬產生影響，因此我們明確要求製作方必須取得完整合法授權，並明文落實於合約中，我們才開始投入拍攝。在前製準備角色時，我曾主動向劇組提出，希望能拜訪家屬或是當時施先生的夥伴艾琳達女士，但當時得到的回應是家屬不希望接受採訪與拜會。基於對劇組已取得授權的信任，我們選擇尊重家屬不願被打擾的心情，轉而專心搜集所有相關報導與史料來做準備。」
黃河：殺青後得知劇組並未完整授權 因此未出席記者會
黃河表示：「現在回過頭看，必須誠實地面對當時未繼續追究製作方與家屬間的實際情況，確實是我們處事不周。 即使有合約的保證，我也忽略了在如此重大的歷史題材中，應該更主動去確認那份尊重是否落實。對於所有被提及的相關人士及其家屬，我真的感到非常抱歉。我本意並非要造成您們創傷，卻讓傷害發生了，對不起。」
「在電影殺青後，我們意外得知劇組並未取得完整授權，第一時間立即詢問劇組，卻未獲得回覆後。我們團隊已立即停止本片的所有的宣傳及活動出席，並請教顧問後續該如何處理法務相關問題。」「我深深認同藝術創作不應建立在當事人的痛苦之上，我會一直記得這次的教訓，在未來的路上更謹慎地守護每一份信任。再次向林義雄先生的家屬、施明德先生及相關人士，致上我最深的歉意。」
製作單位：絕無不敬之意 未能在第一時間登門
製作單位費思兔文化娛樂與風尚國際文化傳媒則發出聯合聲明，表示林義雄先生是受國人尊重的黨外運動前輩，其家中發生如此不幸事故，舉國哀悼，「我們絕無不敬之意，未能在第一時間登門請教，未來也將以尊重為前提，主動說明、並虛心聆聽任何可能的意見與指教。」
製作單位提及，台灣「林家血案」是許多人心中的重要歷史懸案，即便已過去45年，案情始終沒有任何突破，但隨著時空推移，許多當事人都陸續出書，回憶當年情景。因此也增添大量新的資訊，電影中才以虛構的「女記者」去重新審視整理各種新舊視角。
製作單位表示，演員之職責在於專業表演，對於在執行過程中的疏失及溝通不周，導致演員進而遭受輿論波及、造成社會大眾疑慮，「本公司在此鄭重致歉，並會負起應有的責任。」
黃河爆料劇組稱家屬不願受訪 監製回應不清楚
《世紀血案》監製郭木盛受訪表示，本片製作費高達5000萬元，對於外界質疑為何不先取得林義雄家屬授權，郭木盛坦承確實是公司的疏忽，但解釋他曾閱讀過林義雄在《給女兒的一封信》中提到，不希望再被打擾，也不願再追究此事，因此當初未主動登門。
郭木盛說，本片敘事以記者訪談為核心，穿插回憶畫面呈現案發過程。目前因外界抵制力道超乎預期，劇組已將爭議性較高的血腥鏡頭「全部刪掉」，以降低對觀眾的冒犯感，並強調拍攝初衷並非為了傷害當事人。他也澄清殺青記者會當天他就在現場，並非刻意神隱讓演員扛砲火，當天未出面是公關人員的安排。
至於演員黃河提到的「劇組稱家屬不願被拜訪」一事，郭木盛表示自己較少與演員接觸，不清楚黃河所言，正在向選角指導確認是否有傳達錯誤，同時也說明合約中並未註明是否獲得林義雄家屬授權。（責任編輯：卓琦）
