《世紀血案》1個多月倉促拍完 黃瓊慧曝受害者其實還有「他」





電影《世紀血案》爭議持續擴大，桃園市議員黃瓊慧也加入揭露內幕，指出訂製西裝品牌「西服先生」早在去年11月即承接該片服裝規劃，但當時多名角色尚未定案，整部片從開拍到殺青僅一個多月，製作節奏異常倉促。對此，「西服先生」創辦人王文杉昨天（8日）在臉書發文，指出自己直到近日看見演員們的聲明，才驚覺所有工作人員與演職人員，竟是在「被隱瞞資訊」的情況下投入製作，無意間成了「誤導歷史的棋子」。

導演徐琨華昨天晚間發表聲明，為《世紀血案》引發的爭議致歉，並說明去年8月經製片郭木盛牽線，收到出品人蘇敬軾撰寫的劇本，經討論後接下導演工作。據了解，劇組11月才開始招募演員，12月初主要角色仍未完全敲定便進行定裝。負責服裝設計的「西服先生」創辦人王文杉坦言，這次合作壓力極大，不僅要重現1980年代服裝風格，許多編織布料與喇叭褲版型在現今市場早已難尋，只能翻找老布料、重新打版；即使時程緊迫、角色未定，他仍帶領團隊全力趕工，只求呈現最貼近時代的視覺效果。

該片從開拍到完成僅歷時一個多月，並於2月1日舉行殺青酒會與記者會。導演葉天倫痛批，相關新聞卻在2月2日、也就是受害雙胞胎姊妹的冥誕見報，「如果團隊事前不知道這個時間點，代表這是一個毫無專業、完全沒有做功課的團隊；但若明知如此仍照做，那就是刻意操弄、泯滅人性，等同在受害者的傷口上踐踏，也踩在所有關心此事件的人身上。」

王文杉也感嘆，身為參與其中的「西服先生」，面對該片接連引發的爭議，內心衝擊難以形容，「這部電影從演員選角到劇情走向，竟是在所有人『未知』、且『未告知當事人』的情況下進行」，更令人遺憾的是，其核心目的似乎是在「竄改歷史記憶、誤導大眾」。王文杉沉重表示，「作為職人，我們用針線縫合傷口；但作為公民，我們必須用真相療癒歷史。」

