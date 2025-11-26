世紀詐騙！愛馬仕家族第5代遭騙走150億美元 靠「親友接濟」慘搭廉航

精品愛馬仕家族第五代，驚傳遭詐騙150億美元。路透社資料照片



法國奢侈品品牌愛馬仕（Hermès）是許多民眾心中的夢幻逸品，工藝品質已經達到藝術品等級，也讓愛馬仕家族成為億萬富翁。但是，愛馬仕家族第5代繼承人尼古拉斯．布許（Nicolas Puech）竟然被一名財富經理人騙走150億美元（約新台幣4700億元）財產，而且財富經理人戲劇性車禍身亡，求償無門，這也成為歐洲近年來最轟動的一場「世紀詐騙」。

根據媒體報導，這名詐騙主嫌名為埃里克．弗雷蒙德（Eric Freymond），1989年就藉婚姻關係，成為瑞士金融界新貴，當時任職於岳父合夥的私人銀行Ferrier, Lullin & Cie工作，因此接觸許多菁英客戶，也因姻親關係的引薦，弗雷蒙德結識了愛馬仕第五代繼承人尼古拉斯．布許。

布許與弗雷蒙德成為好友後，弗雷蒙德如同是布許的私人助理與生活伙伴，包括旅行、房產、帳單支付皆由弗雷蒙德預定、處理，甚至弗雷蒙德能自由進出布許在瑞士和西班牙的私人住處。

2000年前後，弗雷蒙德的勸說下，布許就手中的愛馬仕股份以「不記名股票」形式從法國轉至瑞士，還簽署了「全面委託協議」，讓弗雷蒙德自由管理他的所有資產。

此後，弗雷蒙德聲稱布許所有資產股息穩定、資產穩健增長，甚至還製作假的資產資料，讓布許安心。

事實上，弗雷蒙德早已將大部分愛馬仕股份私下出售給另一家奢侈品集團路威酩軒（LVMH），並通過虛假投資與藝術品交易，將巨額資金轉移到自己和親信名下。事件爆發後，布許才發現自己名下愛馬仕股份早已被清空、銀行賬戶也遭凍結，150億美元資產也蒸發。

雖然此事也讓法國檢警介入調查，弗雷蒙德被控詐騙等多項罪行，但是如同八點檔狗血劇情一般，弗雷蒙德在一場車禍中撞死，後來法國警方認定是自殺。

身為愛馬仕家族第五代繼承人的布許，面對早被移轉一空的資產，幾乎沒有方法向弗雷蒙德家屬求償，甚至自己生活都出現困難，只能靠親友接濟生活，也有媒體爆料，布許搭飛機都只能坐廉價航空「EasyJet」，從億萬富豪淪落成靠人接濟的平民，真可謂天壤之別。

