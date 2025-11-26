世紀詐騙！愛馬仕繼承人遭捲走150億 僅靠親人救濟生活





你遇過詐騙嗎？根據警政署最新統計資料，台灣2025年10月就有高達1萬3673件詐騙案被受理，財損高達60.4億。然而不只是台灣，全球的詐騙事件都層出不窮，連HERMES愛馬仕的繼承人都被信任的理財經理人詐騙走150億美元（約4700億台幣），現在只能靠親友接濟生活，這起案件也被稱為「世紀詐騙」。

根據《華爾街日報》報導，HERMES愛馬仕家族第五代繼承人Nicolas Puech，被他信任的理財經紀人，以「方便管理為由」將愛馬仕股票轉移到瑞士，Nicolas Puech全權受理給理財經紀人，並未發現他價值150億美金的480萬股愛馬仕股票早已被轉售給LVMH集團。

廣告 廣告

途中，理財經紀人不斷提供Nicolas Puech假財報，讓Nicolas Puech還以為自己是愛馬仕最大股東，理財經紀人還不斷警告他「其他人都不可信」，讓他逐漸和家族成員疏遠，直到2022年夏天，Nicolas Puech向管家夫婦提起他曾匯款100萬法郎給予對方，而管家妻子卻表示從未收到這筆錢，整起詐騙事件才曝光，遺憾的是，2023年向理財經紀人提告時，他名下150億資產已被詐騙一空，只剩下約120萬美元的房地產公司股份，連居住的瑞士山莊也被騙走。

更離奇的是，2025年7月，理財經紀人在瑞士遭火車撞擊身亡，警方判定為自殺，Nicolas Puech無法追回他被詐騙走的財富，原本身為愛馬仕最大個人股東，現在僅能靠親友接濟生活，搭飛機也只能坐廉航經濟艙；而這起詐騙案也被稱為「世紀詐騙」。

（封面圖／東森新聞）

更多東森財經新聞報導



黃國昌涉貪對價證據浮現？ 關鍵人證：還有2立委收錢

知名加密貨幣公司出事了！竟揭出龐大金字塔騙局

20年未用帳戶被誤匯！ 竟遭控侵占 家屬怒炸：銀行出錯要我們買單？