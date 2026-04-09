世紀雙媽會掀補給潮！媽祖遶境變行動自助餐、「這食物」狂銷11倍

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〔記者邱巧貞／台北報導〕台灣年度宗教盛事媽祖遶境即將登場，今年更因白沙屯媽祖與大甲媽祖時程交疊，被外界稱為「世紀雙媽會」，預計將吸引大批香燈腳湧入，隨著長途跋涉的隊伍移動，沿線補給文化也逐漸演變成一場大型「行動自助餐」，從結緣點心到機能型用品應有盡有，甚至讓不少信眾笑稱「走完全程不但沒瘦，反而還胖了一圈」。

各種美味的補給品一向是每年媽祖遶境期間的熱門話題，根據德商foodpanda觀察2025年進香期間數據，遶境活動不僅帶動餐飲需求，更催生出高度「機動化」的飲食趨勢，其中，方便單手食用、可邊走邊補充熱量的「一口吃」類型商品成為最大贏家。

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以炸物店「老虎吃雞」為例，脆皮花枝丸銷售額就飆漲11倍，因其方便邊走邊吃，又能快速補充熱量，讓信眾不用停下腳步就能光速充飽電，成為名副其實的行軍聖品；而「打鐵豆花」則在中部悶熱氣溫下發揮消暑實力，清涼仙草冰一碗下肚瞬間降溫，銷量成長高達10倍，成為不少香燈腳的「續命神器」。

除了食物之外，體力補給需求也明顯反映在飲品市場。數據顯示，遶境期間運動飲料訂單較平日同期成長近4成，顯示長時間步行對水分與電解質補充的高度依賴，讓「即時補水」成為另一項不可忽視的剛需。

特別的是，遶境所衍生的不僅是飲食商機，還帶動生存型用品熱賣，由於長時間在戶外行走、盥洗條件有限，能快速維持清潔與體面的「乾洗髮」意外成為黑馬商品。為應援香燈腳，foodpanda自4月12日起也推出限定地區美食外帶自取疊加優惠68折起，讓參與媽祖遶境的消費者一起共襄盛舉。

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