世紀颶風美莉莎肆虐！牙買加、海地災情慘重

▲強力颶風美莉莎（Hurricane Melissa）本週登陸牙買加，不僅在當地造成嚴重災情，牙買加77％地區斷電，同樣重創鄰近的海地、古巴等國。圖為牙買加災害慘況。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 強力颶風美莉莎（Hurricane Melissa）當地時間本週二登陸牙買加，不僅在當地造成嚴重災情，牙買加77％地區斷電，同樣重創鄰近的海地、古巴等國，造成至少數10人死亡，狂風暴雨吹垮眾多房屋和基礎設施，許多災區通訊中斷難以掌握最新狀況，因此災情規模很可能將持續增加。登陸後美莉莎強度已大幅減弱，預計當地時間週四將在巴哈馬群島周邊、百慕達以西掠過。

根據《美聯社》報導，談到災情時，牙買加教育部長迪森（Dana Morris Dixon）表示，現在評估災損還為時過早，美莉莎登陸時的最大風速達到每小時295公里，以登陸時的風力強勁程度來看，可能是史上最強的颶風，造成毀滅性的影響。牙買加超過2萬5000人被安置在避難所中，77％地區斷電，由於部分地區通訊全數中斷，使得評估損失變得更加困難。

廣告 廣告

牙買加總理霍爾尼斯（Andrew Michael Holness）表示，政府已全面動員起來投入救災，將盡一切努力盡快恢復正常秩序。目前牙買加已知至少8死，但就如之前所說，災情規模很可能會在後續工作中持續擴大。

▲颶風美莉莎造成海地至少25人死亡，18人失蹤。（圖／美聯社／達志影像）

海地當局週三表示，美莉莎造成海地至少25人死亡，18人失蹤。其中20位死者均是來自南部沿海小鎮佩蒂戈阿夫（Petit-Goâve），該鎮遭遇重創幾乎全毀，除了20死還有10人失蹤，是海地的主要重災區。佩蒂戈阿夫有80棟房屋被毀，還有160多棟房屋受損，小鎮如今已然幾乎變成廢墟，「我們不知道明天或後天會發生什麼」，一位當地居民無助地表示。

古巴同樣被強風暴雨肆虐，房屋倒塌、建築物屋頂被掀翻，災情主要集中在西南部和西北部，約有73.5萬人仍住在避難所。

美國國務卿盧比奧已在X宣布，美國已派出救援隊和應變小組前往災區，運送了重要的救生物資，並與牙買加、海地、多明尼加和巴哈馬等國保持密切聯繫，共同應對颶風「美莉莎」帶來的毀滅性影響。「我們與加勒比海地區的人民同在，為他們祈禱」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

「世紀颶風」美莉莎將登陸牙買加！雲圖太過完美 實際風力超震撼

影／「怪物颶風」美莉莎逼近！牙買加瑟瑟發抖 風暴中心畫面曝

影／5級颶風美莉莎撲牙買加！被封今年最強風暴 多明尼加先淹了