世紀颶風美莉莎肆虐！牙買加、海地災情慘重
[NOWnews今日新聞] 強力颶風美莉莎（Hurricane Melissa）當地時間本週二登陸牙買加，不僅在當地造成嚴重災情，牙買加77％地區斷電，同樣重創鄰近的海地、古巴等國，造成至少數10人死亡，狂風暴雨吹垮眾多房屋和基礎設施，許多災區通訊中斷難以掌握最新狀況，因此災情規模很可能將持續增加。登陸後美莉莎強度已大幅減弱，預計當地時間週四將在巴哈馬群島周邊、百慕達以西掠過。
根據《美聯社》報導，談到災情時，牙買加教育部長迪森（Dana Morris Dixon）表示，現在評估災損還為時過早，美莉莎登陸時的最大風速達到每小時295公里，以登陸時的風力強勁程度來看，可能是史上最強的颶風，造成毀滅性的影響。牙買加超過2萬5000人被安置在避難所中，77％地區斷電，由於部分地區通訊全數中斷，使得評估損失變得更加困難。
牙買加總理霍爾尼斯（Andrew Michael Holness）表示，政府已全面動員起來投入救災，將盡一切努力盡快恢復正常秩序。目前牙買加已知至少8死，但就如之前所說，災情規模很可能會在後續工作中持續擴大。
海地當局週三表示，美莉莎造成海地至少25人死亡，18人失蹤。其中20位死者均是來自南部沿海小鎮佩蒂戈阿夫（Petit-Goâve），該鎮遭遇重創幾乎全毀，除了20死還有10人失蹤，是海地的主要重災區。佩蒂戈阿夫有80棟房屋被毀，還有160多棟房屋受損，小鎮如今已然幾乎變成廢墟，「我們不知道明天或後天會發生什麼」，一位當地居民無助地表示。
古巴同樣被強風暴雨肆虐，房屋倒塌、建築物屋頂被掀翻，災情主要集中在西南部和西北部，約有73.5萬人仍住在避難所。
美國國務卿盧比奧已在X宣布，美國已派出救援隊和應變小組前往災區，運送了重要的救生物資，並與牙買加、海地、多明尼加和巴哈馬等國保持密切聯繫，共同應對颶風「美莉莎」帶來的毀滅性影響。「我們與加勒比海地區的人民同在，為他們祈禱」。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
「世紀颶風」美莉莎將登陸牙買加！雲圖太過完美 實際風力超震撼
影／「怪物颶風」美莉莎逼近！牙買加瑟瑟發抖 風暴中心畫面曝
影／5級颶風美莉莎撲牙買加！被封今年最強風暴 多明尼加先淹了
其他人也在看
美莉莎肆虐加勒比海地區 海地洪災已知25死18失蹤
「美莉莎」颶風橫掃加勒比海，在牙買加和古巴釀成嚴重災情，而我國友邦海地雖然沒有直接被颶風侵襲，但是連日暴雨導致河川潰堤並且引發土石流，摧毀了大片房舍，目前至少奪走25條人命，還有18人下落不明。公視新聞網 ・ 3 小時前
怪物颶風美莉莎 侵襲巴哈馬群島
美莉莎雖然沒有登陸海地，卻引發了嚴重洪水，南部沿海城鎮小戈阿沃首當其衝，至少80棟房屋被毀，160多動受損，全國有超過1萬1千人流離失所，至少 25 人罹難，18人失蹤。目前美莉莎已減弱為一級颶風...大愛電視 ・ 5 小時前
白內障千萬別拖！醫揭「熟透」4慘況：恐永久失明
眼睛病變千萬別輕忽！眼科醫師粘靖旻在臉書粉專發布貼文，表示若白內障如果放任不管，不只會讓視力持續惡化，還可能引發一系列嚴重的眼部併發症，甚至威脅到整個眼球的健康。粘靖旻接著分享，白內障不治療的4大可怕後果。鏡報 ・ 1 天前
"美莉莎"重創古巴 14萬人遭洪水圍困
關心颶風釀災，在加勒比海打轉一段時間的美莉莎颶風，最新進展是，它登陸牙買加之後，繼續撲向古巴，在當地造成嚴重破壞。這個美莉莎颶風，有人說它是怪獸級的颶風，CNN形容是今年地表最強的風暴，因為測得的...大愛電視 ・ 12 小時前
央行理事支持維持信用管制不變 示警房貸風險
中央銀行第三季理監事會議記錄曝光！針對外界關切房市管制議題，多位理事支持現行管制措施維持不變，並持續觀察政策發酵效果。有位理事提醒，全國多數地區房貸負擔率已逾合理水準（30%），央行須持續追蹤以確保金融穩定。央行第三季理監事會議維持利率不變，房市管制措施也未鬆綁，多位理事指出歷經七波信用管制後，房市自由時報 ・ 5 小時前
通膨進入甜蜜點？歐洲央行利率連三凍 市場卻更敏感
歐洲央行 (ECB) 周四 (30 日) 如市場預期按兵不動，連續第三次維持主要隔夜存款利率在 2% 不變。通膨已回落至目標區間附近，且經濟未如先前擔憂般陷入衰退，讓決策者選擇延續觀望模式，以「逐次會議、依據數據」方式審鉅亨網 ・ 2 小時前
路透：川習會僅實現「戰略性停火」 美中貿易戰根本問題未解
全球矚目的「川習會」今天(30日)稍早在南韓釜山登場，美國總統川普(Donald Trump)盛讚他與中國國家主席習近平的這場會面「非常棒」，如果滿分是10分，他會打12分。中國商務部新聞稿也指出，雙方經貿團隊達成共識，未來兩國合作將取得更大成就。 這場川習會談似乎讓一度高漲的美中貿易戰火出現降溫，不過路透社報導指出，川習兩人實際上只達成了脆弱的停火，包括中國恢復採購美國大豆、暫停稀土出口管制1年，以及美國對中關稅降低10%等協議。美中關係就此將大致重回川普「解放日」宣戰前的狀態，但衝突的根本原因並未解決。 報導指出，川習此次會談並未提及中國的產業政策、製造業產能過剩，以及其出口導向的發展模式等川普關稅戰的根本議題，而這才是美國想要、但中國不願妥協或解決的分歧。 美國智庫「新美國安全中心」(The Center for a New American Security)主任季爾克里斯(Emily Kilcrease)說：「所以我們在談論什麼？我們談論的是從川普政府上任以來，美中雙方在日益加劇的貿易戰中採取的降溫措施。」 報導指出，這場會談也凸顯出北京在與美方交涉時，可以穩健地運用手上廣泛中央廣播電台 ・ 1 小時前
王見王！川習會100分鐘 習拋善意：中美摩擦很正常
王見王！川習會100分鐘 習拋善意：中美摩擦很正常EBC東森新聞 ・ 4 小時前
颶風美莉莎重創牙買加 損失逾一年GDP
就在美莉莎登陸古巴之前，已經侵襲海地、多明尼加等國家，更以5級颶風強度、逼近3百公里的風速，登陸牙買加南部，打破當地有氣象紀錄以來，最強風暴的紀錄，帶來水災、還有大量道路、房屋損毀，超過50萬戶大...大愛電視 ・ 12 小時前
川習「王見王」維安升級！韓民眾、反中人士互嗆比大聲
川習「王見王」維安升級！韓民眾、反中人士互嗆比大聲EBC東森新聞 ・ 10 小時前
《時來運轉》運彩報報－曼城主場鬥伯恩茅斯—藍月亮求止敗、櫻桃軍盼延續黑馬奇蹟
英格蘭超級足球聯賽第10輪的重頭戲將於11月3日凌晨00:30登場，衛冕軍曼城坐鎮伊蒂哈德球場迎戰本季最大驚奇──伯恩茅斯。這場「前五之戰」不僅攸關積分排名，也將檢驗兩隊截然不同的競爭狀態。中時新聞網 ・ 6 小時前
取貨被當車手抓！ 物流司機喊冤 警：可依法申訴
屏東縣 / 綜合報導 一名物流司機，日前透過送貨平台接單，到屏東取貨，卻在現場遭埋伏警方懷疑是車手，被逮捕帶回派出所，他做筆錄時被上銬、手機被沒收，經歷一整天身心折磨後直到晚上才放人，當事人喊冤並不滿質疑警方誤認清白，抓錯人，警方強調，一切依規定執法，當事人可以申訴，警方將持續追查詐騙集團及金流來源，釐清案件真相。物流司機到屏東取包裹，一名老翁走出來交貨，警察隨後趕到，將司機帶到一旁開始盤查，隨後就把人帶上車。當事司機王先生VS.員警說：「他說抓我很久了，我什麼都不知道，怎麼說抓我很久了，(好啦，好啦，等下回去再講)。」司機面對眼前情況，一頭霧水，他說自己是依照，送貨平台指示來取貨，卻被警方誤認是車手。當事司機王先生VS.員警說：「(面交的金額是大概多少)，我沒有面交啊，我不知道啊，，(沒有，不是，我說他要跟你面交的金額多少)，我不知道啊。」警方認為他涉嫌詐欺，將他帶回派出所做筆錄，直到晚上才被放出來。當事司機王先生說：「警察埋伏在那邊，就直接把我逮捕，然後也不給我解釋的機會，手機也給我沒收。」被當犯人上銬，太太找不到人好著急，司機更是不滿喊冤。當事司機王先生說：「我已經有出示(接單)平台給他看了，他就是一直認定我就是車手，然後我做筆錄的時候直接給我銬腳鐐。」原來警方獲報，一名李姓老翁，網購沉香手環東西沒到，家屬懷疑受騙報警，警方27日展開埋伏，接單的王姓司機當時來到現場，取走裝有被害人5萬元款項的紙盒，要送往新北卻當場被抓，警方後續追查，發現詐騙集團，疑似就透過送貨平台，利用物流司機取貨款，規避查緝。屏東縣內埔分局偵查隊副隊長王登永說：「因為該男子完全符合詐欺取款車手的特徵及態樣，我們警方依刑事訴訟法第88條現行犯逮捕男子，如民眾對執法程序有疑義，可以依法申訴或檢視相關紀錄。」警方強調一切依程序執法，後續也要追查詐團成員，釐清案件真相。 原始連結華視影音 ・ 5 小時前
行李拒檢非洲豬瘟成漏洞？ 關務署：加強開箱查驗
（中央社記者曾以寧台北30日電）國民黨立委王育敏今天引用網路爆料指出，今年6月有旅客在機場入境時，竟可拒絕非洲豬瘟手提行李檢查就離開。財政部關務署表示，若獲悉有旅客拒絕手檢，海關會加強開箱查驗。中央社 ・ 8 小時前
央行理事：維持房市管制觀察成效 留意房貸風險
（中央社記者趙敏雅台北30日電）中央銀行第3季理監事會議事錄今天出爐，揭露央行理事對於房市看法，多位理事支持維持現行選擇性信用管制措施不變，房市漸呈量縮價穩局面，應持續觀察成效。中央社 ・ 3 小時前
川習會未提台灣 美中經貿休兵非和解2／川習會未提台灣！ 川普：沒談、新華社通稿隻字未提
川習會落幕後，美國總統川普表示，對中國商品徵收的關稅稅率，將調降到47%，換取北京恢復採購美國大豆。另外，美國對中國的芬太尼關稅砍半，從20%降到10%；而稀土問題這個詞彙，基本上已經暫時消失了。川普大讚中國國家主席習近平是卓越的領袖，對這場川習會，滿分10分，他給了12分。至於台灣問題，川普說完全沒提。同樣的，中國官媒新華社發的新聞稿，也是通篇隻字未提「台灣」。鏡新聞 ・ 5 小時前
享受工作與生活 佛州小鎮25%人口遠距工作
你喜歡遠距工作嗎? 擺脫辦公室的束縛，全天下都是你的工作室。在美國佛羅里達州，東北部臨近海濱的聖奧古斯丁，近年成為遠距工作的天堂。建城於1565年，聖奧古斯丁 是由西班牙探險家在美國建立的城市，至...大愛電視 ・ 4 小時前
川習會未提台灣 美中經貿休兵非和解4／川習會前大突襲！ 川普宣布美國「重啟核武試驗」
在美中領袖見面的同時，今天川普自己也成了新聞焦點。因為他突然發文表示，已經指示五角大廈展開「核武測試」，更點名中國及俄羅斯的核武數量。另外，APEC 東道主南韓也獲得美方同意，將獲得技術分享，打造「核動力潛艦」。鏡新聞 ・ 5 小時前
熱炒店退流行了？他到場驚「不用排隊」 全場點1關鍵：寧願去吃到飽
熱炒店沒什麼人在吃？近日一名網友在PTT中發布貼文，表示去逛中山區的百貨公司，晚餐時間美食街1位難求，但是百貨公司附近的熱炒店卻馬上都有位子，好奇詢問，熱炒店是不是比較沒那麼流行了？貼文曝光後，引發網友熱議。鏡報 ・ 6 小時前
174年最強颶風襲牙買加 「美莉莎」肆虐加勒比海至少7死
強烈颶風美莉莎（Melissa）週二（10/28）以五級威力登陸牙買加，造成當地西南部多處淹水，民宅屋頂遭強風掀翻，巨石滾落道路。美莉莎已在加勒比海地區造成七人喪生，目前減弱為四級，向東北方朝古巴移動。太報 ・ 1 天前
臺灣農村茶酒品牌登陸日本市場 展現中苗地區農村的多元魅力
【互傳媒／記者 蘇彩娥／台中 報導】臺灣茶酒產業憑藉深厚文化底蘊與地方特色，成為農村經濟發展的重要支柱，為深化互傳媒 ・ 4 小時前