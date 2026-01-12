世紀鳳凰計畫拉抬營收 2.0整合生技、金融

▲左為世紀民生董事長張祐銘、右為智能戒事業群執行長劉元勛。（圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 世紀民生去年啟動「鳳凰計畫」，透過「快速策略併購」與「逆向垂直整合」策略，奠定關鍵基礎，全年營收破30億元，改寫歷史新高紀錄。世紀下階段發展重心將轉向「既有資產效益放大」，啟動「鳳凰計畫2.0」，把生技、金融、製造與流量資源整合成資產池。

世紀民生2025年12月合併營收為4.2億元年增227％；2025年第四季合併營收為11.8億元，季增53.72％、年增319％；全年合併營收達30.59億元，年增375％；12月、第四季與全年營收同步改寫歷史新高紀錄。世紀民生*表示，公司轉型短時間內見效，關鍵是去年啟動的「鳳凰計畫」透過一系列精準的「能力收購」，成功奠定公司跨足AI智慧健康與新零售領域的關鍵基礎。

世紀民生已建構涵蓋產品研發、智慧製造、數位行銷與多元通路的一條龍銷售體系，在電商平台、內容導購、會員系統與製造端整併後的一條龍架構，旗下外泌體保健與相關保養產品已能在直播、電商與實體通路間快速放量，讓產品上市節奏、行銷投放與庫存調度更具彈性，也挹注12月銷售業績能在年底消費旺季中大放異彩。

世紀民生*指出，2026年在「智慧大健康」布局上，集團已清楚走出以單一產品銷售為核心的傳統路徑，轉而以「數據驅動＋服務整合」為長期成長主軸。從穿戴裝置累積健康數據，串接AI分析、營養保健、數位照護與保險服務，逐步形塑橫跨健康管理、風險預防與金融保障的整合型生態系，不僅回應高齡化與慢性病管理的結構性需求，也為營運模式注入可持續的服務型收入動能。

近期世紀民生*便將「產品、數據與服務」深度融合，透過併購整合華瀚、晨陽、金豐三家保經公司組成「台保大聯盟」，利用超過2,000人的專業業務部隊與數位保險布局，建立起從預防保健到金融風險保障的完整服務鏈。

展望未來，世紀民生集團下一階段發展重心將由「事業版圖擴張」轉向「既有資產效益放大」，透過「鳳凰計畫 2.0」於2026年啟動，把AI應用從內部營運管理，延伸至跨境供應鏈協同、風險定價機制與個人化照護服務，讓生技、金融、製造與流量資源不再各自運作，而是整合為可持續累積價值的資產池。

