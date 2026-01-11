世紀黑箱？攝影比賽冠軍「AI生成」大師評審團看不出…網友怒吼主辦滅火

國際中心／洪正達報導

原先的首獎《騎樓陽光》（左）被踢爆是AI生成後，主辦單位趕緊撤銷資格由原先的第二名《陸家嘴》（右）遞補。（圖／翻攝微博）

中國上海市由多間飯店聯合舉辦一場攝影比賽，由上海文藝評論家協會副主席、石庫門攝影協會副會長組成5人評審團，賽事結果於日前公布，由《騎樓陽光》作品勝出奪得冠軍，但隨即引起眾多網友吐槽，指出該作品由AI生成，並非真實的攝影創作，主辦單位眼見難抵輿論，立即將冠軍作品剔除，由原先第二名的《陸家嘴》遞補。

根據當地媒體報導，這場攝影比賽的最終結果在1月6日公布，首獎《騎樓陽光》畫面中是一名提著鳥籠的老人家，漫步在一條相當有懷舊氛圍感的巷弄內，而此時的陽光恰巧灑落在老人家身上，但眼尖的網友卻發現，將該張照片的曝光度進行調整後，竟發現畫面中的部分招牌字體出現錯亂跡象，這也是AI生成圖片中常會出現的瑕疵。

不過讓網友更起疑竇的是，攝影比賽的評審團都是一等一的大師，包含藝術家楊智一、空間設計師周光明、上海市美術家協會會員楊建勇、上海文藝評論家協會副主席張立行，以及石庫門攝影協會副會長趙偉等5人，竟然沒發現到AI生成的瑕疵，甚至將該張作品評為冠軍，不禁讓人懷疑其中是否有黑箱存在。

就在網路上掀起一片輿論後，主辦單位隨即於10日冠軍作品撤銷，由原先第二名的作品《陸家嘴》遞補，但在AI滿天飛的時代為何無法辨識出作品造假，目前對此仍沒有正式回應。

