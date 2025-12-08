世紀、斐成每股33.525元 公開收購萬年清

▲ 上曜集團董事長張祐銘（左）、萬年清董事長何家慶（右）。（圖／截自櫃買中心直播）

[NOWnews今日新聞] 上櫃股上曜集團旗下世紀、斐成，以及萬年清今（8）日暫停交易，並在下午召開重訊記者會說明公開收購事宜。世紀、斐成董事長張祐銘表示，看準人工智慧和資料中心規模化發展，缺水會成為算力發展最大瓶頸，因此以每股33.525元公開收購工業廢水處理設備大廠萬年清，在12月10日至29日期間，最高收購股權65%、最低收購45%。

萬年清股價在11月起攀升快速，10月31日收盤價為33.45元，12月收盤價已經上漲到58.5元。張祐銘指出，上曜集團旗下世紀民生與斐成開發，將在12月10日到29日期間，以每股33.525元公開收購萬年清已發行之普通股股份。預計最高收購數量為13,572張、萬年清65%股權；最低收購數量為9,396張，約萬年清45%股權，達成最低收購數量即為成就條件。

張祐銘說，若完成收購，萬年清仍維持上櫃地位，並納入世紀民生合併報表，也宣告世紀民生正式跨足治水領域，掌握AI與半導體產業的生產命脈。集團將成為最具競爭力的綠色科技供應鏈整合者，集團將具備輸出AI綠色園區統包方案的能力，搶攻台商回流以及東南亞設備的龐大商機。

「沒有水，資料中心就得關停」，張祐銘說，可以協助科技巨頭處理水資源者，將比純科技股更具發展性。隨著人工智慧和資料中心規模化的水足跡在2028年將突破1000億公升，缺水將取代缺電成為算力發展的最大瓶頸。隨著AI進入軍備競賽，水資源風險已從民生議題升格為產業生死線。

張祐銘指出，不同於電力可以跨區輸送，水資源具有在地僵固性。世紀民生此次併購，正是為了將自身的AI演算法優勢，結合萬年清的流體化床技術，轉型為高科技急需的智慧治水方案商。

世紀民生將導入AI演算法至萬年清的污水處理系統，針對特用化學及半導體精密製造業進行「預測性水處理」，可精準調控，預判廢水濃度波動，自動調整藥劑，降低15-20％化學品消耗，完成產業數位履歷，生成不可篡改的區塊鏈「數位產品護照」，協助供應鏈客戶輕鬆通過國際大廠的綠色稽核。

萬年清董事長何家慶表示，萬年清對世紀、斐成的公開收購，將依法成立公開收購審議委員會，並秉同客觀、中立、專業立場，為股東詳細檢視世紀民生與斐成開發所公告申報之文件內容，並參酌外部專家之公正意見，盡速做成審議報告，以提供給公司股東，使股東得以獲取充分資訊之情況下，為最有利的判斷。

