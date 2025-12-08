世紀*聯手斐成公開收購萬年清至少45%股權

【記者柯安聰台北報導】根據外資最新研究報告指出，人工智慧和資料中心規模化的水足跡將在2028年突破1000億公升，「缺水」將取代「缺電」成為算力發展的最大瓶頸。看準此一結構性趨勢，上曜集團（1316）旗下核心科技平台—世紀民生科技*（5314）與斐成開發（3313）於8日宣布，以每股33.525元公開收購工業廢水處理設備大廠萬年清（6624）已發行之普通股股份。



公開收購期間為12月10日至12月29日止，預定最高收購數量為1357萬2000股（即65%股權），最低收購數量為939萬6000股（約45%股權），若參與應賣數量達最低收購數量，本次公開收購條件即為成就；完成後萬年清仍維持上櫃地位並納入世紀民生*合併報表。此舉宣告世紀民生*正式跨足「治水」領域，掌握 AI 與半導體產業的「生產命脈」。



隨著AI進入軍備競賽，水資源風險已從民生議題升格為「產業生死線」。不同於電力可跨區輸送，水資源具有在地僵固性，「沒有水，資料中心就得關停」，能協助科技巨頭在2030年前達成「水資源正效益」的「治水者」，將比純科技股更具發展性。世紀民生*此次併購，正是為了將自身的AI演算優勢，結合萬年清的流體化床技術，轉型為高科技業急需的「智慧治水方案商」。







(圖)世紀民生*聯手斐成公開收購萬年清，搶佔升水資源商機，集團將結合「AI運算＋場域建設＋水資源治理」三方實力，具備輸出AI綠色園區統包方案的能力，搶攻台商回流與東南亞設廠商機。圖左為世紀民生／斐成董事長張祐銘、圖右為萬年清董事長何家慶。



世紀民生*將導入AI演算法至萬年清的污水處理系統，針對特用化學及半導體精密製造業進行「預測性水處理」，可精準調控，預判廢水濃度波動，自動調整藥劑，降低15-20%化學品消耗，完成產業數位履歷，生成不可篡改的區塊鏈「數位產品護照」，協助供應鏈客戶輕鬆通過國際大廠的綠色稽核。



此次由世紀民生*與斐成聯手提出公開收購案，亦象徵上曜集團積極透過併購深化環保工程與半導體供應鏈之布局，強化未來成長基礎。作為工業廢水及有機廢氣處理的專業廠商，萬年清近年受惠於半導體先進封裝產能擴張，已取得多張重要訂單。未來除延續半導體需求外，更看好台灣廢水處理升級與廚餘能源化市場的成長潛力。同時，萬年清近年除深耕台灣市場外，已於越南與印度設立分公司，擴大國際競爭力。



併購完成後，集團將成為具競爭力的綠色科技供應鏈整合者，萬年清的技術將全面導入集團內開發的智慧建案及世紀民生*的保健品智慧工廠。透過「AI運算（世紀*）」＋「場域建設（斐成）」＋「水資源治理（萬年清）」的三方整合，集團將具備輸出「AI綠色園區統包方案」的能力，搶攻台商回流及東南亞設廠的龐大商機。（自立電子報2025/12/8）