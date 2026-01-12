世紀*2025年營收寫歷史新高

【記者柯安聰台北報導】世紀*（5314）12月合併營收為4.2億元，年增227％，再創歷年同期新高；第4季合併營收11.8億元，季增53.72％、年增319％；2025年合併營收30.59億元，年增375％。世紀*在「鳳凰計畫」（Phoenix Project）策略執行下，帶動12月、第4季與全年營收同步改寫歷史新高紀錄，展現公司轉型成果全面開花。



世紀*表示，公司轉型之所以能在短時間內見效，關鍵在於自2025年啟動的「鳳凰計畫」（Phoenix Project），以創新的商業模式為核心，透過「快速策略併購」與「逆向垂直整合」策略，在極短時間內構築出一系列精準的「能力收購」，成功奠定公司跨足AI智慧健康與新零售領域的關鍵基礎。



目前集團已成功建構涵蓋產品研發、智慧製造、數位行銷與多元通路的一條龍銷售體系，世紀*不僅擴大保健與保養產品的市場觸及面，也有效提升從需求掌握、產能配置到銷售轉化的整體效率。在電商平台、內容導購、會員系統與製造端整併後的一條龍架構，旗下外泌體保健與相關保養產品已能在直播、電商與實體通路間快速放量，讓產品上市節奏、行銷投放與庫存調度更具彈性，也挹注公司12月的銷售業績能在年底消費旺季中大放異彩。（自立電子報2026/1/12）