世紀*Q3稅後1.09元 構築AI智慧大健康
【記者柯安聰台北報導】世紀民生*（5314）12日召開董事會，通過2025年第3季合併財務報告。第3季稅後淨利3.17億元，每股稅後盈餘為1.09元；累計2025年前3季合併營收18.54億元，稅後淨利7.8億元，每股稅後盈餘為2.67元。
世紀民生*10月合併營收3.2億元，較去年同期成長412％；累計1至10月合併營收21.91億元，年增418％，10月及前10月營收皆創歷年同期新高。
世紀民生*表示，第3季主要受惠於「智慧大健康」生態系布局逐步發酵，外泌體保健產品熱銷與AI健康管理應用雙雙放量。旗下主力外泌體保健品牌「雪肌泌」、「維股泌」、「愛視泌Ex」及「玩美朝妍」等系列產品，透過直播、電商與實體通路三軌並進的策略，成功從單一爆款成長為多產品齊發的營運曲線，推動整體第三季（7-9月）單季來自保健品營收占比提升至71.61％。同時，公司積極推進AI智慧健康平台的商轉應用，智慧戒指「沛能戒」搭配「AI智能營養師」服務預計導入健身連鎖與醫療機構，透過穿戴數據分析實現個人化健康管理。
世紀民生*表示，公司轉型之所以能在短時間內見效，關鍵在於自2025年啟動的「鳳凰計畫」（Phoenix Project），以創新的商業模式為核心，透過「快速策略併購」與「逆向垂直整合」策略，在極短時間內構築出一系列精準的「能力收購」，成功奠定公司跨足AI智慧健康與新零售領域的關鍵基礎。
董事長張祐銘表示，此系列併購的目標並非傳統的市佔率擴張，而是專注於精準補足公司『AI智慧新零售』藍圖中所需的每一塊核心能力。在短短5個月內，世紀民生*完成多項策略性併購，包含5月併購電商平台「松果購物」、8月收購連接器與硬體製造商「詠昇電子」、10月1日完成智慧製造廠「拓米生技」併購、10月14日納入精密設備製造商「星雲電腦」、以及10月16日收購具AI中台與數位行銷能力的「崴浤科技」。（自立電子報2025/11/12）
