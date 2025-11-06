世芯-KY營收觸底！ 2nm/3nm新案接力點燃2026新成長

文 ‧ 劉秉勳

圖片來源: 世芯-KY

▲ 圖片來源: 世芯-KY

AI晶片設計大廠世芯-KY(3661)今日舉辦法說會，雖然營收因主要客戶5奈米AI加速器進入產品生命週期尾聲而下滑，但毛利率卻顯著改善，營運結構出現轉機。

第三季合併營收為65.67億元，季減28.1%、年減55.7%；歸屬母公司淨利13.27億元，每股純益(EPS)16.4元，季增0.3%。公司指出，毛利率由第二季的21%大幅回升至28%，主要受惠於NRE(設計開發收入)佔比提高至三至四成，顯示設計專案推進順利，營運體質正逐步改善。

世芯第三季營收下滑主因是過去兩年支撐營收的5奈米AI加速器晶片專案，對美系IDM客戶的出貨在第三季末結束。該專案生命周期告一段落，使AI伺服器晶片出貨顯著減少。不過，公司靠著NRE收入快速成長，成功穩住獲利。

NRE收入來自ASIC晶片設計服務，當專案達成設計里程碑即可認列，對毛利率有穩定支撐。法人分析，NRE業務的提升代表世芯正進入新一輪設計高峰，後續有望轉化為量產收入。

世芯表示，2奈米專案預計將於2025年第四季開始貢獻收入(以NRE為主)，而下一代3奈米AI加速器晶片將在2026年第二季進入量產出貨，屆時營收可望顯著回升。2025年仍屬產品銜接期，公司將以NRE收入維持營運穩定；2026年隨著新世代AI加速器放量，預期營收與獲利將迎來明顯成長。

從製程佈局來看，世芯的3nm/2nm專案比重預計2025年將達整體營收的約10%，顯示公司正快速由5奈米過渡至更高階製程。未來AI伺服器、高速運算（HPC）與車用ADAS應用，都將是2nm與3nm專案的主要驅動力。

世芯-KY正走出產品週期低谷，2025年將以NRE支撐、2026年迎新一輪AI晶片放量。隨著2nm、3nm高階製程專案接續上線，毛利率提升趨勢確立。對投資人而言，2025年是「打地基」，2026年才是真正的成長跳板。

世芯-KY 3661(圖片來源:CMoney)

▲世芯-KY 3661(圖片來源:CMoney)

