世華全球姊妹愛心跨海集結 捐贈高規格救護車守護竹縣峨眉偏鄉

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

世界華人工商婦女企管協會捐贈一輛高規格救護車予新竹縣政府消防局第四大隊峨眉分隊，新竹縣長楊文科十日於縣府大廳舉辦捐贈典禮，世界華人工商婦女企管協會總會長林淑敏率領來自澳洲、南加州、越南、新加坡等世界各地分會會長及姊妹近二百人共同見證，以實際行動支持偏鄉緊急救護量能。

林淑敏十日表示，此次捐贈延續世華推動的「二O二五愛你愛我—救護車、救災車捐贈計畫」，原規劃捐贈四輛救護車及二輛救災車，分別為花蓮縣、宜蘭縣、金門縣、新北市各一輛高規格救護車及高雄市二輛救災車，總捐贈金額達新臺幣三千萬元。因世華新竹分會會長苑芝珊得知峨眉鄉高齡人口比例高、醫療資源相對不足，第一線緊急救護需求迫切，特別向總會爭取追加捐贈新竹縣一輛救護車，希望強化偏鄉緊急醫療服務能量。

廣告 廣告

新竹縣長楊文科表示，消防勤務中以緊急救護案件占最大宗，尤其偏鄉醫療資源有限，更凸顯緊急救護的重要性。峨眉鄉高齡人口比例高，對救護需求日益增加，世華此次捐贈猶如及時雨，不僅補強第一線救護能量，更能讓偏鄉居民獲得更即時、更完善的緊急醫療照護，持續守護鄉親生命安全。

本次捐贈救護車採用TOYOTA GRANVIA打造，配備六速手自排系統，並搭載多項高階救護設備，包括雙向急救員座椅，可依處置需求靈活轉向，提高救護安全；鋁合金電動擔架床降低救護人員搬運負擔、保護腰椎；快取式置物盒提升器材取用效率；兒童擔架床固定裝置增加幼童載送安全；二氧化碳監測儀可即時掌握患者生命徵象；更配備5G救護車監測系統，可將現場影像與生命徵象即時回傳醫院及高級救護隊，提升到院前救護品質。

世界華人工商婦女企管協會自一九九四年六月十九日創會以來，已於全球成立近百個分會，會員遍布三大洋、六大洲共三十個國家，長期結合全球華商婦女力量，搭建多元交流與合作平台，並積極投入公益慈善與社會服務。為傳承創會精神，將每年六月十九日訂為「國際行善日」，持續透過實際行動傳遞善念與溫暖。

林淑敏表示，希望讓每一分善款都能發揮最大效益，因此特別要求各分會與地方政府密切溝通，深入了解地方救護與救災需求，總會團隊更實地拜訪各地消防局與地方政府，確認設備需求與急迫性，確保捐贈資源能真正投入最需要的地方，不辜負全球姊妹愛鄉愛家的初心。

林淑敏也感謝全國消防救護人員長年堅守崗位、守護民眾生命安全，並表示希望透過具體行動支持第一線救護工作，讓每一次與生命拔河的時刻，都能增加成功的機會。此次捐贈展現世華長期投入公益的承諾，也彰顯華人女性跨國串聯所展現的國際慈善影響力與執行力。