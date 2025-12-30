「世華新北市分會」迎向第11屆新局 張翠萍會長接棒領航

【警政時報 薛秀蓮 ／台北報導】新北市世界華人工商婦女企管協會（簡稱新北世華）於 12 月 29 日在大直典華舉行第 10、11 屆會長交接典禮。典禮在溫馨而莊重的氛圍中進行，象徵責任的承擔與世代傳承。

第十、十一屆交接典禮會姐合影。（圖／記者薛秀蓮攝）

在主管機關頒發第 11 屆會長當選證書並完成印信移交後，於總會長林淑敏、創會長林淑娟、榮譽總會長施郭鳳珠、名譽總會長陳阡蕙、名譽總會長劉琍綺、名譽總會長陳上春、監事長俞秀霞、副總會長鄭玉廷、新北市榮譽會長吳俐姿、創會輔導簡清美，以及歷屆會長與會友們的共同見證下，張翠萍正式接任第 11 屆會長重任，帶領新北世華邁入全新階段。

第十一屆張翠萍會長致詞。（圖／記者薛秀蓮攝）

交接現場氣氛溫馨而莊重，匯聚來自各界的祝福與期許，也宣告新北市分會第 11 屆將邁入另一階段的會務發展。

新任會長張翠萍表示，能在承先啟後的重要時刻承擔會長一職，內心滿是感恩，並感謝大家長期以來的支持與信任。她表示：「這不僅是我的榮幸，更是我人生中最大的福氣。」

新北市世華分會自 2015 年由林淑娟創會長成立以來，會務發展穩健。張翠萍指出，多數國際社團皆源自海外引進，而世華是第一個在台灣立案，並發展至全球的華人婦女菁英社團。目前世華已遍佈全球三大洋、六大洲，世界共有 95 個分會，持續開枝散葉，發揮國際影響力。

第 11 屆會長張翠萍(左)、總會長林淑敏(中)、台北市政府社會局局長姚淑文(右)。（圖／記者薛秀蓮攝）

張翠萍也分享她對公益的核心信念。她表示，公益團體最重要的不是規模，而是一顆願意付出的心；「有人才，就有未來。」新北世華將延續歷屆會長與全體姐妹多年累積的深厚基礎，與世華總會方向一致，持續深耕公益、關懷社會。她深信，在姐妹們齊心努力下，新北世華新的一年都將充滿意義與光彩。

典禮中，第 11 屆會長張翠萍特別邀請全球「公益女神」孫向瑩（Rebecca Sun）蒞臨現場。孫向瑩為全球公益大使，同時也是金馬影帝孫越之女，並擔任宇宙光全球公益大使。她亦曾於歌唱節目《我要當歌手》中擔任「超級魔王」，並與張雨生合作推出合輯唱片，展現多元才華，廣受矚目。

活動現場亦迎來新北市政府社會局副局長許秀能與台北市政府社會局局長姚淑文親臨祝賀，肯定新北世華長期投入公益、扶助弱勢的努力與付出，並給予誠摯祝福。

張翠萍回顧一路走來的歷程，表示雖然沿途充滿考驗，但因長官、貴人與家人的相助與鼓勵，才能順利接任會長一職。她特別感謝前會長柯匯霖擔任典儀司儀的專業主持，以及秘書長高靖淳與秘書團隊的辛勞付出，並感謝盧宜鈴老師工作團隊的協助，更重要的是家人一路以來的支持。她表示：「是大家成就了我，也讓我完成服務社會、幫助弱勢的心願。」

林淑敏總會長與林淑娟創會長暨全體新北世華所有會長。（圖／記者薛秀蓮攝）

展望未來，張翠萍表示，將秉持「行公義、好憐憫」的精神，以謙卑之心作為服務核心，穩定而溫暖地傳遞世華的公益力量，並持續投入關懷弱勢與社會公益，為國家與社會盡一份心力。

她也提前向大家送上新年祝福，期盼在新的一年裡馬年行大運，第 11 屆任期「一流公益、一馬當先」，攜手姐妹們走得更遠，照亮更多需要幫助的人。

