世華日本分會池袋捐血活動 台僑到場支持 (圖)

世界華人工商婦女企管協會日本分會8日在JR池袋站東口站前廣場舉辦捐血公益活動，世華日本分會會長蕭悧悧（右5）、歷屆會長錢妙玲（右3）、尹世玲（左3），以及日本台灣基進之友會會長林省吾（左1）、日本台醫人協會會長大山青峰（左2）、日本台灣商會聯合總會總會長洪益芬（左4）、駐日代表處僑務組副組長李承芸（左5）、東京台灣商工會會長徐文宗（右2）、台大EMBA日本站代表海老名宏明（右3）等人到場支持。（世華日本分會提供）

中央社記者戴雅真東京傳真 115年2月12日

