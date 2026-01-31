世華總會與優寶營造慨捐高頂救護車 新北添急救量能

世界華人工商婦女企管協會捐贈救護車（林淑敏總會長代表致贈）。（圖：新北市消防局提供）

新北市政府於市府九樓災害應變中心盛大舉行聯合捐贈儀式，由新北市長侯友宜代表受贈「世界華人工商婦女企管協會」及「優寶營造有限公司」所慷慨捐贈的2輛高頂救護車與各項急救器材。侯市長現場特別回贈感謝狀，高度表彰兩單位無私奉獻的義行，以及對新北市公共安全與醫療救護量能的卓越貢獻。

世界華人工商婦女企管協會成立於民國八十三年，現有九十五個分會，遍布全球。協會致力於提升華商婦女地位、促進經貿交流及國際公益。在總會長林淑敏的「傳承、傳愛、傳價值」理念下，協會捐贈高頂救護車1輛予消防局第四大隊新店分隊，展現跨國界的愛心，守護生命。

優寶營造有限公司成立於民國78年，專注於公共建設，並重視企業社會責任。在鄭宇恩議員的協助下，董事長高富貴捐贈高頂救護車一輛及二百一十組ＡＥＤ電擊片，提升石門、三芝及淡水地區的急救能力，為市民安全提供保障。優寶營造相信，建築是為了安居，公益則是為了安心。

侯友宜表示，「世界華人工商婦女企管協會」與「優寶營造有限公司」捐贈的高頂救護車，配備先進器材，符合新北市的救護需求。這兩輛救護車將分派至新店及石門分隊，提供市民即時、優質的醫療服務，提升救護效能。同時鼓勵消防同仁精進技術，善用民間捐贈資源，守護市民安全，打造安心的「三安」城市。

消防局長陳崇岳指出，每台救護車的捐贈都是守護生命的重要舉措。在政府與民間合作下，新北市心肺功能停止患者的康復率已從百分之三點一提升至百分之十二點一，救回二千九百五十五人。他期望世華與優寶的善舉能激勵更多企業與善心人士共同支持消防工作，守護市民健康與安全。