世華總會、啓玉基金會聯合捐贈高頂救護車 強化新北緊急救護量能
【記者張嘉誠／綜合報導】
新北市政府於1月28日盛大舉行聯合捐贈儀式，由市長侯友宜代表受贈世華總會（世界華人工商婦女企管協會）與啓玉社會福利慈善基金會聯合捐贈之高頂救護車及各項急救器材。侯市長於現場回贈感謝狀，感謝兩大公益團體長期關注公共安全，攜手挹注新北市緊急醫療救護資源，為市民生命安全提供堅實後盾。
世界華人工商婦女企管協會創立於1994年，組織遍布世界三大洋五大洲，目前共有95個分會。世華長年透過全球網絡凝聚女性企業家力量，致力提升華商婦女地位、促進經貿交流並投入國際公益，展現卓越領導力與柔性外交影響力。本次在林淑敏總會長「傳承、傳愛、傳價值」理念號召下，凝聚全球分會姐妹愛心，並攜手啓玉社會福利慈善基金會，聯合捐贈1輛高頂救護車予新北市政府消防局第四大隊新店分隊，將跨界公益力量化為守護市民生命的實際行動。
啓玉社會福利慈善基金會多年來秉持「關懷社會、守護生命」的宗旨，持續捐贈救護車予新北市消防單位，為第一線緊急救護體系提供穩定而長期的支持。今年再度攜手世華總會完成本次聯合捐贈，充分展現民間公益團體同心協力、公私協力、共善共好的社會典範。
侯市長表示，此次由世華總會與啓玉社會福利慈善基金會聯合捐贈之高頂救護車，皆配備先進高階救護器材，完全符合新北市多元且複雜環境下的救護需求，將有效提升到院前緊急救護效能，提供市民更即時、優質的醫療服務。侯市長也期勉消防同仁持續精進專業技能，妥善運用民間捐贈資源，齊心打造讓市民安心、安全、安居的「三安城市」。
消防局長陳崇岳指出，每一輛救護車與救護器材的捐贈，都是守護市民生命的及時雨。在政府與民間攜手合作下，新北市到院前心肺功能停止（OHCA）患者康復出院率，已自民國99年的3.1%提升至114年的12.13%，累計成功救回2,955人。期盼世華總會與啓玉基金會的善行能發揮拋磚引玉效果，帶動更多企業與善心人士投入公益，成為消防同仁最堅實的後盾。
