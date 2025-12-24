世華韓國分會長崔愛英捐資力挺僑教 徐佳青致謝：深刻感受到對台灣的貢獻 19

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報

世界華人工商婦女企管協會韓國分會會長、僑務顧問崔愛英，22日出席僑務委員會「捐贈僑生獎助學金儀式」，慷慨捐贈新台幣100萬元作為僑生獎助學金。僑委會委員長徐佳青代表頒發金質獎牌致謝，並表示隨著此次捐贈，僑委會僑生獎助學金基金總額已正式突破新台幣6,000萬元，展現海內外僑界共同支持僑教與人才培育的力量。

徐佳青指出，近年來來台升學的僑生人數持續攀升，且選擇留台就業的人數也逐年增加。過去僑生獎助學金多著重於補助偏遠地區，弭平教育資源落差，但隨著僑教政策與人才培育目標的轉變，獎助學金項目也持續擴充，除僑委會設置的「頂尖及傑出僑生獎學金」、在學學行優良獎學金與畢業委員長獎學金外，目前已有超過140項由僑界捐助的僑生獎學金。

廣告 廣告

徐佳青強調，儘管僑生獎學金發放金額逐年提高，基金水位卻不減反增，顯示許多僑務榮譽職人士、企業及僑界先進，深刻感受到僑生對台灣社會的實質貢獻，願意持續投入資源，共同培育國際人才。

長期深耕韓國僑教事務的崔愛英，長年支持漢城華僑小學與華僑中學，分別擔任監事長及首席副會長，並以世華與個人企業名義提供獎學金，鼓勵優秀僑生。她也感謝僑委會在僑校面臨校舍整修與校地變更等關鍵時刻，給予實質協助，協助僑校度過難關。

崔愛英並提及，今年韓國僑教迎來兩項重要進展，包括漢城華僑中學延宕數十年的校地問題，在駐韓國代表處、校方與理事會共同努力下，於今年12月正式核准由「農地」變更為「學校用地」，未來得以更妥善運用；漢城華僑小學的校地財產問題也有所突破，目前正研議校門重建計畫，她更表態願意率先發起募款，號召僑界共同響應。

照片來源：Taiwan in Korea 駐韓國台北代表

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

主張打破天花板、提高農退儲金相對提撥額 郭國文提案獲跨黨派立委連署

張文縱火持刀攻擊案 黃捷：跨轄區通報調度仍有強化空間

【文章轉載請註明出處】