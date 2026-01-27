世衛專家稱台灣沒示警COVID 外交部駁斥：WHO應明白不該疏忽任何國家

外交部發言人蕭光偉駁斥WHO專家。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 美國退出世界衛生組織（WHO），美國衛生部副部長歐尼爾（Jim O’Neill）表示， WHO2019年忽視台灣發出的COVID-19早期示警，也假裝台灣不存在；WHO專家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）則說，台灣並未提供預警，而是前來索取資料。對此，外交部今（27）日駁斥，范科霍芙所言錯誤，並非事實。他並說，現在並非要爭論示警與否，而是WHO應該要清楚明白，為了全人類的公益，不應該刻意疏忽或者是遺漏任何一個人或者國家。

外交部今上午召開例行記者會，發言人蕭光偉回應媒體表示，衛生福利部在2020年4月11日發布的新聞稿已經清楚說明，中央流行疫情指揮中心曾經對WHO否認台灣警告 COVID-19 可能人傳人的說法提出澄清。

當時指揮中心指出，疾病管制署早在2019年12月31日就已經掌握中國武漢至少出現7例非典型肺炎的病例。基於過往的SARS經驗，衛生安全部門提高警覺，當天立即依照《國際衛生條例》（IHR）以電郵通報WHO的聯繫窗口，並且特別提及病例已經進行隔離治療，提醒公衛專業人員注意人傳人的風險。

不過，蕭光偉說，外交部要強調，現在並非爭論是否有示警，或是否有沒有忽視警告，而是經過這麼多年，WHO應該要清楚明白，為了全人類的公益，不應該刻意疏忽或者是遺漏任何一個人或者國家。

蕭光偉指出，我國爭取參與WHO多年，長期以來也獲得友邦以及理念相近國家的支持。他說，雖然美國已經宣佈正式退出WHO，但是美方在多個場合也向我國重申對台灣國際參與的支持，川普政府上任以來，也曾13度對外以各種方式公開表達對台灣國際參與的支持。

蕭光偉說，其他理念相近國家以及友邦支持我國國際參與的力道持續增加，我國仍將持續和美國、友邦以及其他理念相近的國家繼續合作推案。他說，我國的宗旨以及目標並沒有改變，仍是希望爭取受邀以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA），以及完整參與世界衛生組織各項會議、活動以及相關機制，這不但攸關台灣2300萬人的衛生安全，實際上也能夠共同促進國際社會上衛生安全能更具體維護。

