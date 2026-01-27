世衛忽視台提醒釀美退出 莊人祥：全球損失
[NOWnews今日新聞] 美國本月22日退出世界衛生組織（WHO），國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示，是回應世衛在COVID-19疫情期間的失職表現；美國衛生部副部長歐尼爾（Jim O’Neill）更直言，WHO在疫情爆發前忽視台灣的示警，假裝台灣不存在。衛福部長莊人祥表示，台灣提出諍言被忽略是全世界的損失。
歐尼爾在社群平台X上提到，世界衛生組織在2019年無視台灣發出的早期新冠疫情警告，假裝台灣不存在，無視嚴謹的科學，並進一步讓封鎖事態升級。美國將繼續在沒有日內瓦歐盟官員參與的情況下，就傳染病問題進行國際協調工作。未料，世界衛生組織流行病學專家范科霍芙隨即宣稱台灣沒有警告。
莊人祥也是當時疫情指揮中心發言人，他今（27）日指出，台灣雖然非世界衛生組織的會員國，但是我國善盡醫藥衛生全球合作跟防疫之責，因此在2019年12月31號清晨，從網絡上發現說中國武漢出現7例的非典型肺炎。因為中國稱SARS為非典型肺炎，因為SARS人傳人的一個疾病，因此警覺而跟世界衛生組織求證。
莊人祥強調，當時我國在信件中寫「病人是屬於非典型肺炎，也被隔離治療」；只要有公衛背景都會曉得，我國高度懷疑是人傳人。然而，世界衛生組織只有告知，已經把信件給專人處理，並沒有獲得訊息確認。我國在高度懷疑人傳人狀態下，立刻在12月31日啟動登機檢疫，後來證明我國推論是正確的。世界衛生組織忽略台灣提出的諍言是全世界的損失。
美國總統川普去年簽署行政命令，宣布美國退出世衛組織，聯合國同年1月22 日收到通知，依規定於收到通知後一年退出，因此美國正式退出日期訂於今年1月22日。
