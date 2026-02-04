世衛研究稱全球每年有700萬宗癌症可預防 佔總數近四成

印度德里地區的空氣污染去年11月達到「嚴重」級別。 [Hindustan Times via Getty Images]

根據首份全球同類分析報告，每年可能有700萬宗癌症可以被預防。

世界衛生組織（WHO）科學家在一份報告中估計，有37%的癌症由感染、生活方式與環境污染造成，而這些因素是可以避免的。

當中包括由人類乳頭瘤病毒（HPV）感染而引致的子宮頸癌，而接種疫苗可有效預防；也包括大量由香煙煙霧中的有害物質所導致的腫瘤。

研究人員表示，這份報告顯示出一個能改變數百萬人生命的「絕佳機會」。

有些癌症是無可避免的──可能是因為我們隨著年齡增長，DNA不可避免地受到損傷，或是因為我們遺傳了會提高疾病風險的基因。

但研究員伊莎貝爾・索爾約瑪塔拉姆（Dr Isabelle Soerjomataram）表示，「人們常對此感到驚訝」，因為近四成的癌症可以被預防，「這是一個相當大的比例」。

世界衛生組織旗下的國際癌症研究機構（International Agency for Research on Cancer，IARC）分析了30項已知會增加癌症風險、且可預防的因素。

這些因素包括：吸煙與紫外線（UV）照射，會直接損害DNA；肥胖與缺乏身體活動，會改變體內的發炎反應與荷爾蒙，從而提升癌症風險；空氣污染，可能喚醒體內原本處於休眠狀態的癌細胞。

該報告也檢視了九種致癌感染，包括可導致子宮頸癌的HPV、引發肝癌的肝炎病毒，以及會造成胃癌風險的幽門螺旋桿菌（H. pylori）。

研究團隊使用了2022年的全球癌症病例數據，以及10年前、來自185個國家的30項癌症風險因素，進行統計分析。

研究發現，全球超過1,800萬宗癌症病例中，三大主要的促成因素分別是：

吸煙：導致330萬宗癌症

感染：導致230萬宗癌症

酒精：導致70萬宗癌症

吸煙和飲酒是可預防性癌症的主要成因之一。 [Getty Images]

然而，整體數據掩蓋了全球癌症風險更細緻的差異。

在性別方面存在明顯落差：男性有45%的癌症可被預防，女性僅為30%，部分原因來自男性吸煙比例更高。

生活在歐洲的女性，可預防癌症的前三大成因分別是：吸煙、感染、肥胖。

但在撒哈拉以南非洲地區，感染因素佔主導地位，約80%的女性可預防性癌症與感染有關。

這意味著，任何減少癌症的措施都需要因地制宜，針對不同地區或國家制定。

國際癌症研究機構癌症監測部副主任蘇爾約瑪塔拉姆（Soerjomataram）表示：「這份里程碑式的研究是首次將致癌感染納入行為、環境與職業風險之中，對全球可預防性癌症進行的全面評估。」

「這些可預防的因素被提出，意味一個降低全球癌症負擔的絕佳機會。」

這份刊登於《自然醫學》的報告指出，有三種癌症佔了近半的可預防癌症病例：肺癌（與吸煙、空氣污染相關）、胃癌（與幽門螺旋桿菌感染相關）、子宮頸癌（與HPV感染相關）。

世界衛生組織癌症防控主管安德烈・伊爾巴維（Dr Andre Ilbawi）表示，這項研究是「好消息」，因為它預示著可以採取實際行動。他指出，那些實施控煙政策或推行接種HPV疫苗的國家已取得成效。

他說：「可預防性癌症的比例會隨時間改變，而我們的目標是讓它盡可能接近零。」