世貿年貨大展下週開跑 500家品牌齊聚

記者李佩玲／臺北報導

「2026世貿年貨大展暨禮品贈品展」將於23日至26日在臺北世貿熱鬧登場，今年邀集國內外逾500家品牌廠商，現場展售各式年節商品、澎湃年菜、產地直送新鮮水產、特色南北乾貨、即食料理、日韓美食、年節伴手禮與新年居家裝飾品等，應有盡有，一站滿足過年採購需求。

今年世貿年貨大展推出多款年菜預購優惠，包括文君美食、龍涎居、平凡五金行、老四川巴蜀麻辣燙、張媽媽八寶韭菜盒、高氏饗宴、林師傅筵席等人氣年菜品牌齊聚，從傳統功夫菜到開運湯品，一次滿足不同家庭的年節餐桌需求。其中，築地一番鮮推出海鮮豪華菜餚如十全松葉蟹白鯧年菜10道，展場獨家特惠下殺5折優惠；吉品海鮮餐廳則準備五星級粵饌年菜展期限定優惠組合，為年夜飯增添精緻風味；味屋食研所也端出駿馬騰飛福氣年菜，11道澎湃好料3千元有找，讓消費者輕鬆享受團圓年味。

此外，世貿年貨大展也規劃一系列熱鬧又應景的互動活動，包含「年菜料理教學」、趣味滿滿的「旺年投壺．福迎新春」，以及深受親子家庭喜愛的「新年寶寶爬行賽」、「新年萌寶搬搬樂」等，讓大小朋友都能一起感受過年的歡樂氣氛。

世貿年貨大展現場展售各式澎湃年菜、特色南北乾貨等，一站滿足過年採購需求。（本報資料照片）